Депутаты Владислав Марченко, Елена Климченко, Геннадий Бурка, Владимир Шинкаренко и Роман Кузьменко посетили здание больницы и осмотрели наиболее проблемные объекты, сообщает сайт Запорожского облсовета.В частности, депутаты двух комиссий - по вопросам здравоохранения, материнства и детства и комиссии по вопросам управления объектами совместной собственности территориальных громад и жилищно-коммунального хозяйства - были неприятно поражены состоянием пищеблока больницы и переходом между корпусами.Увиденное прокомментировала председатель комиссии по вопросам здравоохранения, материнства и детства Елена Климченко.- То, что мы увидели сегодня, негативно поразило и показало, в какой обстановке готовят еду для пациентов. Мы шокированы таким состоянием пищеблока. Ведь здесь три раза в день готовят еду для 860 пациентов. И мы понимаем, что готовить в таких условиях невозможно! Хотя даже в такой ситуации коллектив больницы находит возможность это делать. Но так дальше продолжаться не может, - отметила Елена Климченко. - Беспокоит и то, что с 1986 года не разрешается вопрос о переходе между корпусами, где ранее зафиксирована трата бюджетных средств. И такие моменты мы не должны пропускать без внимания.В итоге выездного заседания комиссий было решено, что на следующей неделе будет проведено еще одно совместное заседание постоянных комиссий.- Мы собираем срочное совместное заседание и надеемся, что в дальнейшем это станет основой для вынесения вопроса на сессию Запорожского областного совета, - отметили депутаты.Фото: сайт Запорожского облсовета