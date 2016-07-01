Песни, стихи и совместные веселые игры стали главным подарком праздника.Специалисты отделения провели для мам мастер-класс по изготовлению украинской народной куклы-оберега " Женское счастье " , которая по народному поверью обязательно принесет хорошее настроение, удачу и благополучие.Отделения социальной реабилитации детей-инвалидов Запорожского городского территориального центра работают в каждом районе областного центра. Сегодня 225 детей с инвалидностью, возрастом от 2 до 18 лет, проходят реабилитацию, как по индивидуальному графику, так и в группах. Услуги предоставляют специалисты: практические психологи, учителя-дефектологи, учителя-реабилитологи, воспитатели, музыкальные руководители, медицинские сестры по массажу и лечебной физкультуре, сообщает сайт мэрии.