Женщина обратилась к правоохранителям, которые и установили, что трое ранее судимых местных жителей ночью повредили замок на хозпостройке, откуда и вынесли 4 мешка сахара общим весом в 200 кг сахара и кастрюли.Они погрузили добычу в машину и уехали, но по дороге застряли в грязи и пытались вытащить авто с помощью трактора.Авто вытащили, но ситуация не осталась без внимания участковых офицеров. Поэтому при осмотре автомобиля по месту жительства владельца правоохранители нашли там похищенное имущество, сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Запорожской областиНа сегодня автомобиль и вещи изъяты. Продолжается досудебное расследование. Подозреваемым " светит " от трех до шести лет лишения свободы.