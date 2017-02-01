Петиция о создании специализированных зон для выгула домашних животных набрала 750 подписей и попадает на рассмотрение депутатов горсовета.
Автор инициативы предлагает оборудовать специализированные зоны и парки для выгула домашних животных в каждом районе города, для обеспечения надлежащего санитарного состояния городских улиц и чистоты газонов и тротуаров, а также штрафовать нарушителей.
Петицию должны рассмотреть на ближайшей сессии горсовета.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят установить памятник Бандере.
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Автор инициативы предлагает оборудовать специализированные зоны и парки для выгула домашних животных в каждом районе города, для обеспечения надлежащего санитарного состояния городских улиц и чистоты газонов и тротуаров, а также штрафовать нарушителей.
Петицию должны рассмотреть на ближайшей сессии горсовета.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье хотят установить памятник Бандере.
Читайте также: В Запорожье хотят запустить маршрут с ценой проезда по 7 грн.
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