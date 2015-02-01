





Когда стало известно о его гибели, власти Шацкого района объявили 4-дневный траур. Сергей Мокренко стал первым уроженцем района, чью жизнь забрала война на востоке страныПервой о гибели Сергея в Фейсбуке сообщила его сестра Татьяна. А известный волонтер Ян Осока на своей странице в Facebook подробно рассказал о бойце с позывным "Крук", который погиб во время минометного обстрела в районе Светлодарской дуги. По его словам, Сергей был призван на контрактную службу Энергодарским военкоматом 14 сентября прошлого года.Сергей Мокренко принимал участие в Революции Достоинства, где получил контузию после взрыва рядом с ним ящика со светошумовыми гранатами.После начала войны на Донбассе стал добровольцем в составе "Правого сектора". При выходе из Иловайского котла получил осколочные ранения лица, глаз и шеи, после чего некоторое время провел в Песках и занимался волонтерством.В начале 2016-го записался в ряды полка "Азов", прошел обучение, но его так официально и не оформили. 14 сентября Сергея о призвали в ВСУ по контракту.В декабре на Светлодарской дуге в результате взрыва гранаты рядом получил осколочные ранения — осколками посекло шею, руки и ноги, был контужен. Сергея отправили в Винницу в госпиталь, после чего он приехал на месяц домой.В последний день своего, как оказалось, последнего в жизни отпуска сделал своей девушке предложение пожениться, она ответила согласием. А своим родителям и сестре признался, как очень их любит, и они ответили такими же словами. А еще - посетил всех родственников, будто предчувствовал, что больше их не увидит.Похоронят защитника в Шацке, где он родился и где живут его родители и сестра.