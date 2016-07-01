Виновников торжества с праздником поздравили управляющий делами исполкома Запорожского городского совета Роман Омельянович, председатель районной администрации городского совета по Вознесеновскому району Андрей Звегинцев, председатель Запорожского городского совета ветеранов Украины Виктор Короленко, председатель Вознесеновской районной организации ветеранов Людмила Фурсина.- Ветераны войны и труда – это наша гордость и опора, - подчеркнул в своем поздравительном спиче управделами исполкома горсовета Роман Омельянович. - Благодаря военной отваге и героическому труду ветеранов наш город выстоял в трудные годы. И теперь вы для нас – источник мудрости и жизнелюбия, пример для подрастающего поколения. Городская власть всегда поддерживала, и будет поддерживать ветеранское движение Запорожья, помогая как в целом организациям, так и адресно ветеранам. Здоровья и добра вам. Так держать!В 1987 году 7 ветеранских организаций Орджоникидзевского района, которые насчитывали в своих рядах 7680 человек, объединились в районный совет. Спустя 30 лет ветеранское сообщество Вознесеновского района объединяет 45 организаций, в которые входят более 17 тысяч человек, сообщает сайт мэрии.