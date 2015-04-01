С вечера, 1 марта, запорожцы выкладывали в социальные сети ролики, в которых с помощью лазера, проектора и автомобильных фар демонстрировался некий процесс загрузки или зарядки.
"Что это было?" — задавались вопросом пользователи сети- видео в короткие сроки набрали тысячи просмотров и массу догадок. Так в чем суть флеш-мобов? Ответ на этот вопрос сегодня дали наши коллеги с Телеканала TV5, которые вчера взбудоражили все Запорожье.
Как уже сообщала "Индустриалка"http://iz.com.ua/zaporoje/116828-zaporozhcev-uchili-sozdavat-umnye-socialnye-proekty.html, сегодня, 2 марта, стартовал 5-й юбилейный сезон конкурса "МЫ – ЭТО ГОРОД" на лучший социальный проект от МК "Запорожсталь".
Как акцентировали наши коллеги с телеканала ТV5, основной посыл конкурса — Заряжай, Запорожье. Для того, чтобы сделать город комфортнее, современнее, ярче, культурнее, необходимо разработать проект, доказать его жизнеспособность и получить грант на сумму до 100 тысяч гривен. Общий фонд проекта в 2017 году — 3 миллиона гривен.
В преддверии старта конкурса креативная команда телеканала TV5 провела серию флеш-мобов в разных частях города. Тем самым наша команда призывает — пора заряжать Запорожье новыми идеями. Сотни людей стали случайными свидетелями красивых световых шоу:
— на башне на площади им. Поляка
— на Майдане Героев
— на здании Запорожской областной научной библиотеки
— на о. Хортица
— на башне бизнес-центра Khortitsa Palace
— на экранах на бульваре Шевченко и отеле Интурист
Заряжай, Запорожье!
Заряжай Запорожье идеями!
Заряжай идеями, получай грант и делай Запорожье лучше!
Мы – это город!
Автор: Телеканал TV5
"Что это было?" — задавались вопросом пользователи сети- видео в короткие сроки набрали тысячи просмотров и массу догадок. Так в чем суть флеш-мобов? Ответ на этот вопрос сегодня дали наши коллеги с Телеканала TV5, которые вчера взбудоражили все Запорожье.
Как уже сообщала "Индустриалка"http://iz.com.ua/zaporoje/116828-zaporozhcev-uchili-sozdavat-umnye-socialnye-proekty.html, сегодня, 2 марта, стартовал 5-й юбилейный сезон конкурса "МЫ – ЭТО ГОРОД" на лучший социальный проект от МК "Запорожсталь".
Как акцентировали наши коллеги с телеканала ТV5, основной посыл конкурса — Заряжай, Запорожье. Для того, чтобы сделать город комфортнее, современнее, ярче, культурнее, необходимо разработать проект, доказать его жизнеспособность и получить грант на сумму до 100 тысяч гривен. Общий фонд проекта в 2017 году — 3 миллиона гривен.
В преддверии старта конкурса креативная команда телеканала TV5 провела серию флеш-мобов в разных частях города. Тем самым наша команда призывает — пора заряжать Запорожье новыми идеями. Сотни людей стали случайными свидетелями красивых световых шоу:
— на башне на площади им. Поляка
— на Майдане Героев
— на здании Запорожской областной научной библиотеки
— на о. Хортица
— на башне бизнес-центра Khortitsa Palace
— на экранах на бульваре Шевченко и отеле Интурист
Заряжай, Запорожье!
Заряжай Запорожье идеями!
Заряжай идеями, получай грант и делай Запорожье лучше!
Мы – это город!
Автор: Телеканал TV5
Источник: http://tv5.zp.ua/
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