Ух и хух! - зима прошла, морозы улетучились, но на городских дорогах остались тонны песка и отсева - где-то 30 тысяч тонн, и надо их теперь убрать с наших улиц
Как рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев, мэром Владимиром Буряком поставлена задача городским коммунальным службам - провести всю эту работу по приведению города в санитарный и внешне привлекательный вид в течение двух недель. Время пошло - начиная с 1 марта.
Владимир Волобуев также уточнил, что все работы между дворниками расписаны. Кроме того, всех желающих убрать город от мусора, это песок на тротуарах и дорогах, зовут сделать это и в выходные дни.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Как рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев, мэром Владимиром Буряком поставлена задача городским коммунальным службам - провести всю эту работу по приведению города в санитарный и внешне привлекательный вид в течение двух недель. Время пошло - начиная с 1 марта.
Владимир Волобуев также уточнил, что все работы между дворниками расписаны. Кроме того, всех желающих убрать город от мусора, это песок на тротуарах и дорогах, зовут сделать это и в выходные дни.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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