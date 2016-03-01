Как рассказал "Индустриалке" заместитель городского головы Запорожья Владимир Волобуев, мэром Владимиром Буряком поставлена задача городским коммунальным службам - провести всю эту работу по приведению города в санитарный и внешне привлекательный вид в течение двух недель. Время пошло - начиная с 1 марта.Владимир Волобуев также уточнил, что все работы между дворниками расписаны. Кроме того, всех желающих убрать город от мусора, это песок на тротуарах и дорогах, зовут сделать это и в выходные дни.Фото и видео: Дмитрий Шилин