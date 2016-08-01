Чтобы это сердце билось ритмично и надежно, промышленники нашего города объединяются, устанавливая рабочие партнерские связи. И смысл здесь простой - такое объединение послужит развитию Запорожского края.Сегодня, 2 марта, руководящие работники ГП "Ивченко-Прогресс" побывали на экскурсии в цехах ПАО "Запорожсталь". Казалось бы, какая между ними связь - одни варят сталь, чугун, выдают металлопрокат, другие создают авиадвигатели. Ну, во-первых, связь прямая - авиадвигатели не из картона, а из металла делаются. Во-вторых, у двух крупнейших предприятий Запорожья, да и Украины тоже, может быть много общих точек соприкосновения - например, как выпускать такую продукцию, которая будет конкурентоспособной не только на рынке Украины, СНГ, но и на всех мировых рынках. А для этого можно посмотреть и, может, перенять друг у друга производственный опыт - насчет энергосбережения и эффективности производства, насчет организации рабочих мест и техники безопасности. В конце концов, и наработками в вопросах соцкультбыта можно обменяться - это ведь напрямую влияет на эффективность производства.Сегодня гости с ГП "Ивченко-Прогресс" побывали в нескольких основных цехах "Запорожстали". Экскурсию начал генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма, который показал прогрессовцам центральный пульт управления предприятием - отсюда ведется контроль за работой всех подразделений. Гостей большой экран, где виден весь комбинат, компьютерное сопровождение всех технологических процессов впечатлили. Задавали даже вопросы - мол, каких иностранных специалистов привлекали к разработке этого проекта? На что генеральный директор "Запорожстали" ответил просто - своими силами обошлись.ВИДЕО. В интервью "Индустриалке"сказал, что комбинат открыт для коллег, а у такого высокотехнологичного предприятия, как ГП "Ивченко-Прогресс", можно тоже многому поучитьсяЗатем гости побывали в агломерационном цехе. И тут тоже их приятно удивил и сильно впечатлил пункт управления работой всего аглоцеха. Большой, почти что стерильный, зал, в нем с десяток компьютеров - а на мониторах виден весь процесс производства. И, конечно, у операторов есть возможность влиять на его изменение, если вдруг что-то пойдет не по технологии.О доменной печи №3 "Индустриалка" не раз писала. Тут, по сути дела, на маленьком пятачке старую печь порезали и убрали, а на е е месте воздвигнут - до конца работ чуть больше месяца осталось - новую доменную печь. Но, как объяснили экскурсантам, работая на ограниченной по месту строительной площадке, доменную печь собирали по кусочкам - крупноузловой сборкой. А потом эти собранные узлы, вес каждого больше больше двухсот тонн, нужно было собрать в один общий "конструктор" - в собственно кожух доменной печи. Для этого по морям привезли супер-кран грузоподъемность 1600 тонн. Высота его больше 140 метров, а на вытянутой стреле и на стометровой высоте те двести с лишним тонн он запросто поднимет. Гости вс е это увидели собственными глазами.Ещ е у них была экскурсия по цеху горячей прокатки тонкого листа (ЦГПТЛ) - шум, грохот и непрерывно мчавшаяся по валкам лента раскаленного металлопроката. На все он сгодится. На авиадвигатели, наверное, тоже. Я спросил у сопровождавшего нас специалиста - эта лента проката хоть когда-нибудь останавливается? На что он ответил - ну разве что минут на тридцать, когда меняют прокатные валки, а так круглосуточное производство.Завершением экскурсии стал цех холодной прокатки и его непрерывный травильный агрегат - это совершенно новая линия соляно-кислотного травления, построенная с приходом на "Запорожсталь" новой команды управленцев. Она исключила вредные выбросы в Днепр.ВИДЕО.после экскурсии сказал, что опыт предприятия "Запорожсталь", которое успешно развивается, его заинтересовал: "Вс е лучшее мы должны аккумулировать, чтобы развивать наш Запорожский край". Еще Игорь Федорович вспомнил, что был на "Запорожстали" лет тридцать назад - перемены с тех пор произошли разительныеВИДЕО.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин