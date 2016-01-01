В качестве примера Руслан Божко рассказал, что в минувшем году финансовая нагрузка по содержание ПТУ в сумме 150 млн.грн. с центрального бюджета была переложена на бюджет Запорожья.Говоря о ситуации в 2017 году, депутат подчеркнул, что тенденция перекладывания полномочий на места без их финансового обеспечения сохраняется:- В нынешнем году в рамках реформы децентрализации, с одной стороны был уменьшен единый социальный взнос (ЕСВ), в городе появилось больше дохода. Но одновременно с этим были уменьшены образовательная и медицинская субвенции фактически на ту сумму, которая изменилась в связи с уменьшением ЕСВ. – рассказал депутат. - Таким образом, для Запорожья децентрализация обошлась в 800млн.грн. – именно такую сумму необходимо изыскать дополнительно (в том числе - 400 млн. грн. для компенсации неполученных субвенций, и еще столько же – на финансирование ПТУ и компенсацию для льготных категорий населения). А значит, за все полномочия приходится платить городу, а не государственному бюджету.По мнению Руслана Божко, львиная доля затрат в рамках медицинской реформы также ляжет на плечи местных бюджетов.- Мы уже принимали не одно обращение в адрес центральной власти с требованием не только передавать полномочия на места, но также реформировать бюджетный и налоговый кодекс таким образом, чтобы местные бюджеты напрямую получали не субвенции, а доход в виде налогов от деятельности громады. Это касается как экологического налога, так и налога на прибыль, - сказал Руслан Божко. - Однако налог с прибыли на сегодня уходит в государственный бюджет. Гипотетически это никак не мотивирует местную власть к поддержанию бизнеса, кроме понимания того, что предприятия, предоставляя рабочие места, решают проблему занятости жителей.По словам депутата, имеющиеся диспропорции в Бюджетном и Налоговом кодексе необходимо реформировать параллельно с децентрализацией. Только тогда децентрализация будет комплексной, а не половинчатой.-Центральная власть крайне неохотно идет навстречу, поскольку не готова заняться глобальным реформированием принципа децентрализации, - подчеркнул депутат. – Так, рост минимальной заработной платы, несомненно, привел к росту дефицита бюджета Украины в 2017 году, однако нужно помнить о том, что в этом году ряд министерств получили существенное увеличение бюджетных ассигнований. К примеру, Верховный суд по сравнению с 2016 год получил увеличение финансирования на 800%, минагрополитики – на 500%, существенно увеличено финансирование большинства министерств. На этом фоне отдавать средства в бюджеты городов центральная власть не торопится. Все это приводит к тому, что города получают деньги по остаточному принципу и вынуждены направлять деньги бюджета развития не на развитие городской инфраструктуры, ЖКХ, благоустройство, а на объекты обязанность финансировать которые переложена сверху.