В Запорожье стартовал пятый юбилейный сезон конкурса социальных инициатив меткомбината "Запорожсталь" "Мы — это город".
В этом году общий бюджет конкурса составляет 3 млн грн. - основной призовой фонд создан комбинатом "Запорожсталь" при долевом участии еще двух промышленных предприятий— ЧАО "Запорожкокс" и ЧАО "Запорожогнеупор".
Организаторы конкурса "Мы — это город" ожидают в юбилейном сезоне еще большего количества качественных проектов. На реализацию каждого из них будет выделена сумма в пределах 100 тыс. грн.
- Так как бюджет конкурса в этом году значительно увеличен, шансов на победу у участников значительно больше, - сказал во время приветственного слова глава экспертной комиссии конкурса, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев. - Цель конкурса - показать людям, что хватит сидеть ждать помощи от кого-то, надо что-то делать своими руками, а мы готовы в этом людям помочь. Кто, если не мы, наведем порядок в собственной стране, в собственном городе, собственном дворе и собственной голове?
В состав экспертного совета во главе с Алексеем Лебедевым вошли главный бухгалтер ПАО "Запорожсталь" Наталья Михайская, заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, председатель правления общественной организации "Объединение жилищно-строительных кооперативов, совладельцев многоквартирных домов "Виктория" Людмила Шанц, директор запорожского благотворительного фонда "Еврейский общинный центр Мазаль Тов" Инесса Носенко, директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко, руководитель центра искусств "Арт-Простір" Игорь Гармаш, молодежный мэр Запорожья и руководитель молодежной организации меткомбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко, директор благотворительного фонда "Счастливый ребенок" Альберт Павлов, председатель общественного совета при Запорожском горисполкоме Екатерина Акула, член правления благотворительного фонда "Улыбка ребенка" Анна Чернова, депутат городского совета Игорь Чумаченко, организатор и ведущий праздничных мероприятий Василий Бушаров.
Каждый из членов экспертного совета принял участие в работе профильных секций каждого из трех направлений конкурса: "Культура. Образование. Спорт", "Волонтерство и патриотизм" и "Улучшение инфраструктуры города". Здесь все желающие получили консультативную помощь по подготовке и подаче своих проектов, советы по тематике будущих работ, их актуальности.
- Цей конкурс дозволяє нашим громадським організаціям реалізувати проекти, які зроблять наше місто кращим. Я, як експерт, більше займаюся питаннями соціально-культурних проектів, сьогодні я провів невеличкий тренінг для початківців громадських діячів, щоб у них не було страху і вони змогли більш професійно зробити свій проект, - сказал Игорь Гармаш, который уже четвертый раз вошел в состав экспертного совета.
Депутат Запорожского городского совета, глава депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, архитектуры, ресурсов и земельных отношений Игорь Чумаченко провел консультации в секции "Улучшение инфраструктуры города". Стоит отметить, что здесь дискуссия была одной из самых оживленных, особенно со стороны представителей ОСМД.
- Основное направление работы нашей секции по благоустройству — город должен быть комфортным, безопасным и доступным, - отметил Игорь Чумаченко. - Главная тема, которую я как эксперт поднял во время дискуссии - это раздел территорий ОСМД, то есть это придомовая территория, территория общего пользования и территория, которая находится в совместном пользовании — ОСМБ и, например, учреждения здравоохранения.
Проект, который будет выноситься на рассмотрение экспертного совета, в первую очередь должен быть жизнеспособным. То есть, выходя на улицу, нужно посмотреть и на прилегающую территорию, и чтобы это было удобно, и доступно каждому гражданину города, и обязательное условие — людям с ограниченными условиями, чтобы это были и пандусы.
Главное, чтобы проект, в первую очередь, не был прожектом. Он должен быть жизнеспособным и полезным в будущем.
В конкурсе могут участвовать неприбыльные и общественные организации, благотворительные фонды , муниципальные учреждения и просто инициативные группы населения, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг.
Многие сегодня пришли попробовать свои силы на конкурсе впервые.
Ученица 10 класса Запорожской гимназии "Контакт" Ксения Дубина пришла с множеством идей, но окончательно пока не определилась, над которой из них она будет работать.
- У нас в школе самоуправление и администрация хотят сделать спортивную площадку, потому что бюджет школы не позволяет сделать ее самостоятельно, а на территорию школы приходят гулять и дети с соседних домов, - рассказала Ксения Дубина. - У меня есть еще одна мечта. Часто приезжают друзья с других городов, но Запорожье недостаточно туристически развитый город.
Я хочу стать архитектором и мне всегда были очень интересны с этой точки зрения башни на проспекте Металлургов и по улице 12 Апреля. Очень было бы интересно сделать на них туристические смотровые площадки, на которые можно было бы подниматься и любоваться нашим городом.
Напомним, благодаря поддержке ПАО "Запорожсталь", который инициировал проведение этого конкурса, за 4 года в нашем городе уже реализована почти сотня социальных проектов на общую сумму 6 млн грн.
Ознакомиться с условиями и правилами участия в конкурсе можно на сайте wearecity.zp.ua.
Фото Александра Прилепы.
В этом году общий бюджет конкурса составляет 3 млн грн. - основной призовой фонд создан комбинатом "Запорожсталь" при долевом участии еще двух промышленных предприятий— ЧАО "Запорожкокс" и ЧАО "Запорожогнеупор".
Организаторы конкурса "Мы — это город" ожидают в юбилейном сезоне еще большего количества качественных проектов. На реализацию каждого из них будет выделена сумма в пределах 100 тыс. грн.
- Так как бюджет конкурса в этом году значительно увеличен, шансов на победу у участников значительно больше, - сказал во время приветственного слова глава экспертной комиссии конкурса, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев. - Цель конкурса - показать людям, что хватит сидеть ждать помощи от кого-то, надо что-то делать своими руками, а мы готовы в этом людям помочь. Кто, если не мы, наведем порядок в собственной стране, в собственном городе, собственном дворе и собственной голове?
В состав экспертного совета во главе с Алексеем Лебедевым вошли главный бухгалтер ПАО "Запорожсталь" Наталья Михайская, заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, председатель правления общественной организации "Объединение жилищно-строительных кооперативов, совладельцев многоквартирных домов "Виктория" Людмила Шанц, директор запорожского благотворительного фонда "Еврейский общинный центр Мазаль Тов" Инесса Носенко, директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко, руководитель центра искусств "Арт-Простір" Игорь Гармаш, молодежный мэр Запорожья и руководитель молодежной организации меткомбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко, директор благотворительного фонда "Счастливый ребенок" Альберт Павлов, председатель общественного совета при Запорожском горисполкоме Екатерина Акула, член правления благотворительного фонда "Улыбка ребенка" Анна Чернова, депутат городского совета Игорь Чумаченко, организатор и ведущий праздничных мероприятий Василий Бушаров.
Каждый из членов экспертного совета принял участие в работе профильных секций каждого из трех направлений конкурса: "Культура. Образование. Спорт", "Волонтерство и патриотизм" и "Улучшение инфраструктуры города". Здесь все желающие получили консультативную помощь по подготовке и подаче своих проектов, советы по тематике будущих работ, их актуальности.
- Цей конкурс дозволяє нашим громадським організаціям реалізувати проекти, які зроблять наше місто кращим. Я, як експерт, більше займаюся питаннями соціально-культурних проектів, сьогодні я провів невеличкий тренінг для початківців громадських діячів, щоб у них не було страху і вони змогли більш професійно зробити свій проект, - сказал Игорь Гармаш, который уже четвертый раз вошел в состав экспертного совета.
Депутат Запорожского городского совета, глава депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, архитектуры, ресурсов и земельных отношений Игорь Чумаченко провел консультации в секции "Улучшение инфраструктуры города". Стоит отметить, что здесь дискуссия была одной из самых оживленных, особенно со стороны представителей ОСМД.
- Основное направление работы нашей секции по благоустройству — город должен быть комфортным, безопасным и доступным, - отметил Игорь Чумаченко. - Главная тема, которую я как эксперт поднял во время дискуссии - это раздел территорий ОСМД, то есть это придомовая территория, территория общего пользования и территория, которая находится в совместном пользовании — ОСМБ и, например, учреждения здравоохранения.
Проект, который будет выноситься на рассмотрение экспертного совета, в первую очередь должен быть жизнеспособным. То есть, выходя на улицу, нужно посмотреть и на прилегающую территорию, и чтобы это было удобно, и доступно каждому гражданину города, и обязательное условие — людям с ограниченными условиями, чтобы это были и пандусы.
Главное, чтобы проект, в первую очередь, не был прожектом. Он должен быть жизнеспособным и полезным в будущем.
В конкурсе могут участвовать неприбыльные и общественные организации, благотворительные фонды , муниципальные учреждения и просто инициативные группы населения, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг.
Многие сегодня пришли попробовать свои силы на конкурсе впервые.
Ученица 10 класса Запорожской гимназии "Контакт" Ксения Дубина пришла с множеством идей, но окончательно пока не определилась, над которой из них она будет работать.
- У нас в школе самоуправление и администрация хотят сделать спортивную площадку, потому что бюджет школы не позволяет сделать ее самостоятельно, а на территорию школы приходят гулять и дети с соседних домов, - рассказала Ксения Дубина. - У меня есть еще одна мечта. Часто приезжают друзья с других городов, но Запорожье недостаточно туристически развитый город.
Я хочу стать архитектором и мне всегда были очень интересны с этой точки зрения башни на проспекте Металлургов и по улице 12 Апреля. Очень было бы интересно сделать на них туристические смотровые площадки, на которые можно было бы подниматься и любоваться нашим городом.
Напомним, благодаря поддержке ПАО "Запорожсталь", который инициировал проведение этого конкурса, за 4 года в нашем городе уже реализована почти сотня социальных проектов на общую сумму 6 млн грн.
Ознакомиться с условиями и правилами участия в конкурсе можно на сайте wearecity.zp.ua.
Фото Александра Прилепы.
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