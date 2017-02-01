В Розовском районе власть борется с оппозицией, потому что стремительно теряет и так незавидные рейтинги.
Неугодного областным властям руководителя районного совета Владимира Новобранова всеми правдами и неправдами пытаются отстранить от занимаемой должности.
Как говорится: на войне все методы хороши? А потому заказчики не брезгуют любым малейшим шансом, чтобы "убрать" со своего пути непослушного председателя райсовета.
Два месяца отстранения от должности для Владимира Новобранова требовала прокуратура в Розовском районном суде по делу, касающемуся якобы избиения главой райсовета односельчанина еще летом прошлого года.
По мнению обвинителей, Владимир Новобранов, оставаясь на своей должности, якобы сможет влиять на ход досудебного расследования и оказывать давление на свидетелей. При этом во время судебного заседания, которое длилось более трех часов, они так и не смогли предоставить суду факты, на которых основываются их требования. Кроме выжимок из статей закона, они не предоставили в адрес главы Розовского райсовета доказательств вины и рисков его влияния на следствие.
На вопрос судьи, обращались ли заявленные обвинителями свидетели, на которых якобы осуществляется давление, с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, прокурор ответил: "Ваша честь, ну це таємна інформація, я вибачаюсь, не можу її в даний час оголосити в судовому засіданні".
На основании отсутствия фактажа и доказательств судья Розовского райсуда принял решение отказать стороне обвинения в требовании отстранить с должности Владимира Новобранова.
- Стороною кримінального провадження, яка ініціювала питання щодо відсторонення підозрюваного від посади, не надано належних доказів обставин, на які вона посилалась, - сказал судья.
По мнению обвиняемого председателя Розовского райсовета Владимира Новобранова, дело является политическим заказом и продолжением давления на руководство района, которое длится уже не первый месяц. Он высказал надежду, что справедливость восторжествует.
- Це все настільки було недолуге в суді, це було даже видно, що оці всі докази проти мене були сфабриковані, скажемо так - білими нитками зшито по брудній справі, - отметил Владимир Новобранов. - Вони не змогли це все довести в суду і благо, що суд у нас це все взяв до уваги і виніс рішення, щоб я остався на роботі і працював, так як моєї вини там немає, нічого я нікому не перешкоджав і справедливість сьогодні в нашому районному суді восторжествувала… Справа була слідчим і прокурором надумана повністю, що і доказало в суді... Це ще одне підтвердження, що це - політичне замовлення, люди виконують чиюсь замовну справу проти мене. Я руки не складу - треба йти вперед і працювати на благо наших простих людей, за яких я стояв і буду стояти.
Стоит отметить, что вслед за главой райсовета давление на себе почувствовала и его заместитель Виктория Хассай. Всеми способами чиновники Розовской райгосадминистрации и их начальство из области пытаются убрать с занимаемых должностей неугодных людей. Так, 28 февраля часть депутатов пыталась провести незаконную сессию, на которой 14-ю голосами решили отстранить Викторию Хассай от должности заместителя главы Розовского райсовета.
- Розівська районна рада на 28 лютого ніяку сесію не призначала. Рішення про призначення сесії немає, депутатської вимоги про скликання сесії до районної ради немає. У нас є лише якісь протоколи зборів, - сообщила заместитель председателя Розовского райсовета Виктория Хассай. - Цікаво те, що на цьому зібранні 28-го лютого був присутній представник обласної адміністрації пан Зубченко Олександр, який ще під час першої чи другої сесії всіх депутатів назвав сепаратистами. Він так і не вибачився. Ну, він їздить сюди - не знаю, з якими мотивами.
По мнению депутата от Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Ярослав Крыля, уголовное дело против главы Розовского райсовета Владимира Новобранова сфабриковано.
- 27 лютого під час брифінгу очільника Запорізької обласної державної адміністрації було озвучено, що очільник області виступає за однопартійну систему, - напомнил депутат. - Що ми сьогодні бачимо? Сьогодні відбулося судове засідання. Відповідачем по судовому засіданню та звинувачуваним виступав голова Розівської районної ради Новобранов Володимир Борисович, який є представником “Опозиційного блоку”... Ми заслухали доводи і слідчого, і прокурора, заслухали інші матеріали справи, і виходить, що у клопотання слідчого немає підстав, щоб відсторонити голову районної ради від виконання своїх обов'язків. Ще хотів би зазначити те, що і прокуратура, і слідство виступали за те, щоб не допустити в залу суду засоби масової інформації. У мене питання до правоохоронних органів: ви що - боїтеся гласності, публічності?.. Дякувати Богу, що не всі продажні, як то кажуть, справедливість восторжествувала і головуючий суддя сьогодні прийняла законне рішення. Клопотання по відстороненню було відхилено. Ми сподіваємося, що все ж надалі будуть прийматися законні рішення, а не політичні замовлення.
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Неугодного областным властям руководителя районного совета Владимира Новобранова всеми правдами и неправдами пытаются отстранить от занимаемой должности.
Как говорится: на войне все методы хороши? А потому заказчики не брезгуют любым малейшим шансом, чтобы "убрать" со своего пути непослушного председателя райсовета.
Два месяца отстранения от должности для Владимира Новобранова требовала прокуратура в Розовском районном суде по делу, касающемуся якобы избиения главой райсовета односельчанина еще летом прошлого года.
По мнению обвинителей, Владимир Новобранов, оставаясь на своей должности, якобы сможет влиять на ход досудебного расследования и оказывать давление на свидетелей. При этом во время судебного заседания, которое длилось более трех часов, они так и не смогли предоставить суду факты, на которых основываются их требования. Кроме выжимок из статей закона, они не предоставили в адрес главы Розовского райсовета доказательств вины и рисков его влияния на следствие.
На вопрос судьи, обращались ли заявленные обвинителями свидетели, на которых якобы осуществляется давление, с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, прокурор ответил: "Ваша честь, ну це таємна інформація, я вибачаюсь, не можу її в даний час оголосити в судовому засіданні".
На основании отсутствия фактажа и доказательств судья Розовского райсуда принял решение отказать стороне обвинения в требовании отстранить с должности Владимира Новобранова.
- Стороною кримінального провадження, яка ініціювала питання щодо відсторонення підозрюваного від посади, не надано належних доказів обставин, на які вона посилалась, - сказал судья.
По мнению обвиняемого председателя Розовского райсовета Владимира Новобранова, дело является политическим заказом и продолжением давления на руководство района, которое длится уже не первый месяц. Он высказал надежду, что справедливость восторжествует.
- Це все настільки було недолуге в суді, це було даже видно, що оці всі докази проти мене були сфабриковані, скажемо так - білими нитками зшито по брудній справі, - отметил Владимир Новобранов. - Вони не змогли це все довести в суду і благо, що суд у нас це все взяв до уваги і виніс рішення, щоб я остався на роботі і працював, так як моєї вини там немає, нічого я нікому не перешкоджав і справедливість сьогодні в нашому районному суді восторжествувала… Справа була слідчим і прокурором надумана повністю, що і доказало в суді... Це ще одне підтвердження, що це - політичне замовлення, люди виконують чиюсь замовну справу проти мене. Я руки не складу - треба йти вперед і працювати на благо наших простих людей, за яких я стояв і буду стояти.
Стоит отметить, что вслед за главой райсовета давление на себе почувствовала и его заместитель Виктория Хассай. Всеми способами чиновники Розовской райгосадминистрации и их начальство из области пытаются убрать с занимаемых должностей неугодных людей. Так, 28 февраля часть депутатов пыталась провести незаконную сессию, на которой 14-ю голосами решили отстранить Викторию Хассай от должности заместителя главы Розовского райсовета.
- Розівська районна рада на 28 лютого ніяку сесію не призначала. Рішення про призначення сесії немає, депутатської вимоги про скликання сесії до районної ради немає. У нас є лише якісь протоколи зборів, - сообщила заместитель председателя Розовского райсовета Виктория Хассай. - Цікаво те, що на цьому зібранні 28-го лютого був присутній представник обласної адміністрації пан Зубченко Олександр, який ще під час першої чи другої сесії всіх депутатів назвав сепаратистами. Він так і не вибачився. Ну, він їздить сюди - не знаю, з якими мотивами.
По мнению депутата от Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Ярослав Крыля, уголовное дело против главы Розовского райсовета Владимира Новобранова сфабриковано.
- 27 лютого під час брифінгу очільника Запорізької обласної державної адміністрації було озвучено, що очільник області виступає за однопартійну систему, - напомнил депутат. - Що ми сьогодні бачимо? Сьогодні відбулося судове засідання. Відповідачем по судовому засіданню та звинувачуваним виступав голова Розівської районної ради Новобранов Володимир Борисович, який є представником “Опозиційного блоку”... Ми заслухали доводи і слідчого, і прокурора, заслухали інші матеріали справи, і виходить, що у клопотання слідчого немає підстав, щоб відсторонити голову районної ради від виконання своїх обов'язків. Ще хотів би зазначити те, що і прокуратура, і слідство виступали за те, щоб не допустити в залу суду засоби масової інформації. У мене питання до правоохоронних органів: ви що - боїтеся гласності, публічності?.. Дякувати Богу, що не всі продажні, як то кажуть, справедливість восторжествувала і головуючий суддя сьогодні прийняла законне рішення. Клопотання по відстороненню було відхилено. Ми сподіваємося, що все ж надалі будуть прийматися законні рішення, а не політичні замовлення.
Читайте также: Дело неугодному главе Розовского райсовета "шьется" с новой скоростью: Все методы хороши?
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