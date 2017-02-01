Неугодного областным властям руководителя районного совета Владимира Новобранова всеми правдами и неправдами пытаются отстранить от занимаемой должности.Как говорится: на войне все методы хороши? А потому заказчики не брезгуют любым малейшим шансом, чтобы " убрать " со своего пути непослушного председателя райсовета.Два месяца отстранения от должности для Владимира Новобранова требовала прокуратура в Розовском районном суде по делу, касающемуся якобы избиения главой райсовета односельчанина еще летом прошлого года.По мнению обвинителей, Владимир Новобранов, оставаясь на своей должности, якобы сможет влиять на ход досудебного расследования и оказывать давление на свидетелей. При этом во время судебного заседания, которое длилось более трех часов, они так и не смогли предоставить суду факты, на которых основываются их требования. Кроме выжимок из статей закона, они не предоставили в адрес главы Розовского райсовета доказательств вины и рисков его влияния на следствие.На вопрос судьи, обращались ли заявленные обвинителями свидетели, на которых якобы осуществляется давление, с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы, прокурор ответил: " Ваша честь, ну це таємна інформація, я вибачаюсь, не можу її в даний час оголосити в судовому засіданні " .На основании отсутствия фактажа и доказательств судья Розовского райсуда принял решение отказать стороне обвинения в требовании отстранить с должности Владимира Новобранова.- Стороною кримінального провадження, яка ініціювала питання щодо відсторонення підозрюваного від посади, не надано належних доказів обставин, на які вона посилалась, - сказал судья.По мнению обвиняемого председателя Розовского райсовета Владимира Новобранова, дело является политическим заказом и продолжением давления на руководство района, которое длится уже не первый месяц. Он высказал надежду, что справедливость восторжествует.- Це все настільки було недолуге в суді, це було даже видно, що оці всі докази проти мене були сфабриковані, скажемо так - білими нитками зшито по брудній справі, - отметил Владимир Новобранов. - Вони не змогли це все довести в суду і благо, що суд у нас це все взяв до уваги і виніс рішення, щоб я остався на роботі і працював, так як моєї вини там немає, нічого я нікому не перешкоджав і справедливість сьогодні в нашому районному суді восторжествувала… Справа була слідчим і прокурором надумана повністю, що і доказало в суді... Це ще одне підтвердження, що це - політичне замовлення, люди виконують чиюсь замовну справу проти мене. Я руки не складу - треба йти вперед і працювати на благо наших простих людей, за яких я стояв і буду стояти.Стоит отметить, что вслед за главой райсовета давление на себе почувствовала и его заместитель Виктория Хассай. Всеми способами чиновники Розовской райгосадминистрации и их начальство из области пытаются убрать с занимаемых должностей неугодных людей. Так, 28 февраля часть депутатов пыталась провести незаконную сессию, на которой 14-ю голосами решили отстранить Викторию Хассай от должности заместителя главы Розовского райсовета.- Розівська районна рада на 28 лютого ніяку сесію не призначала. Рішення про призначення сесії немає, депутатської вимоги про скликання сесії до районної ради немає. У нас є лише якісь протоколи зборів, - сообщила заместитель председателя Розовского райсовета Виктория Хассай. - Цікаво те, що на цьому зібранні 28-го лютого був присутній представник обласної адміністрації пан Зубченко Олександр, який ще під час першої чи другої сесії всіх депутатів назвав сепаратистами. Він так і не вибачився. Ну, він їздить сюди - не знаю, з якими мотивами.По мнению депутата от Оппозиционного блока в Запорожском областном совете Ярослав Крыля, уголовное дело против главы Розовского райсовета Владимира Новобранова сфабриковано.- 27 лютого під час брифінгу очільника Запорізької обласної державної адміністрації було озвучено, що очільник області виступає за однопартійну систему, - напомнил депутат. - Що ми сьогодні бачимо? Сьогодні відбулося судове засідання. Відповідачем по судовому засіданню та звинувачуваним виступав голова Розівської районної ради Новобранов Володимир Борисович, який є представником “Опозиційного блоку”... Ми заслухали доводи і слідчого, і прокурора, заслухали інші матеріали справи, і виходить, що у клопотання слідчого немає підстав, щоб відсторонити голову районної ради від виконання своїх обов'язків. Ще хотів би зазначити те, що і прокуратура, і слідство виступали за те, щоб не допустити в залу суду засоби масової інформації. У мене питання до правоохоронних органів: ви що - боїтеся гласності, публічності?.. Дякувати Богу, що не всі продажні, як то кажуть, справедливість восторжествувала і головуючий суддя сьогодні прийняла законне рішення. Клопотання по відстороненню було відхилено. Ми сподіваємося, що все ж надалі будуть прийматися законні рішення, а не політичні замовлення.Читайте также: