ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" с 2012 по 2016 год инвестировал в развитие и обновление производства свыше 1 млрд 867 млн гривен. Только в 2017 году инвестиции ЗЖРК в модернизацию составят 896 млн 979 тыс. гривен.
Крупнейшим долгосрочным проектом, направленным на развитие ЗЖРК, является "Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и отработка Южно-Белозерского месторождения ниже горизонта 840 м", первый этап которого включает работы по углубке центральной группы стволов, строительству дробильно-дозаторного комплекса и перепуску скипов по рудовыдающим стволам на новые, более глубокие горизонты. Введение в строй нового ДДК открывается путь к добыче более 68-ми миллионов тонн руды в этажах 840-1040 м. Капитальные вложения в строительство дробильно-дозаторного комплекса с камерными выработками, бункерным хозяйством и пристволовыми объектами в этаже 898-1140 м составляют 651,8 млн грн. В целом же инвестиции по первому этапу реконструкции ЗЖРК с 2004 по 2017 год составили свыше 1 млрд 570 млн гривен.
Последние пять лет на ЧАО "ЗЖРК" взяли курс на развитие и техническое переоснащение предприятия. В 2015 году на ЗЖРК был введен в эксплуатацию I-й пусковой комплекс Переверзевского месторождения, который обеспечивает добычу железной руды в этаже 480-640 м с запасами руды 5,51 млн тонн. Инвестиции в строительство I-го пускового комплекса Переверзевского месторождения составили 446,5 млн гривен. Также в рамках разработки Переверзевского месторождения был построен водоотливной комплекс, который обеспечил отвод шахтных вод от ствола "Переверзевский" к прудам-отстойникам гидротехнических сооружений. Инвестиции в проект составили свыше 25 млн гривен.
Для обеспечения производственной деятельности ЗЖРК была построена воздушная компрессорная станция №2, инвестиции в проект – свыше 36,6 млн гривен, а также реконструирована Главная вентиляторная установка северного вентиляционного ствола шахты "Эксплуатационная". Инвестиции в реконструкцию ГВУ СВС составили свыше 77,5 млн гривен.
"Запорожский железорудный комбинат имеет большое значение для нашего бизнеса, поэтому мы инвестируем значительные средства в его развитие, в создание новых рабочих мест. Стабильная работа обеспечивает выплату более 3 млрд гривен налогов за последние 5 лет. Это существенный вклад в экономику Украины", – заявил Ян Модер, один из основных акционеров словацкой компании Minerfin.
В 2017 году ЗЖРК планирует реализовать проекты по строительству насосной станции подачи закладочной смеси на Переверзевское месторождение, реконструировать корпус мелкого дробления на дробильно-сортировочной фабрике, произвести углубку стволов.
Отметим, ЗЖРК ранее инвестировал в модернизацию и развитие производства в 2012 году свыше 290,9 млн гривен, в 2013 году – 293,9 млн гривен, в 2014 году – 291,4 млн гривен, в 2015 году - 547,6 млн гривен, в 2016 году – 449 млн гривен.
Основным акционером ЗЖРК является словацкая компания Minerfin, которая контролирует 51% акций, сообщает пресс-служба ЗЖРК.
Крупнейшим долгосрочным проектом, направленным на развитие ЗЖРК, является "Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и отработка Южно-Белозерского месторождения ниже горизонта 840 м", первый этап которого включает работы по углубке центральной группы стволов, строительству дробильно-дозаторного комплекса и перепуску скипов по рудовыдающим стволам на новые, более глубокие горизонты. Введение в строй нового ДДК открывается путь к добыче более 68-ми миллионов тонн руды в этажах 840-1040 м. Капитальные вложения в строительство дробильно-дозаторного комплекса с камерными выработками, бункерным хозяйством и пристволовыми объектами в этаже 898-1140 м составляют 651,8 млн грн. В целом же инвестиции по первому этапу реконструкции ЗЖРК с 2004 по 2017 год составили свыше 1 млрд 570 млн гривен.
Последние пять лет на ЧАО "ЗЖРК" взяли курс на развитие и техническое переоснащение предприятия. В 2015 году на ЗЖРК был введен в эксплуатацию I-й пусковой комплекс Переверзевского месторождения, который обеспечивает добычу железной руды в этаже 480-640 м с запасами руды 5,51 млн тонн. Инвестиции в строительство I-го пускового комплекса Переверзевского месторождения составили 446,5 млн гривен. Также в рамках разработки Переверзевского месторождения был построен водоотливной комплекс, который обеспечил отвод шахтных вод от ствола "Переверзевский" к прудам-отстойникам гидротехнических сооружений. Инвестиции в проект составили свыше 25 млн гривен.
Для обеспечения производственной деятельности ЗЖРК была построена воздушная компрессорная станция №2, инвестиции в проект – свыше 36,6 млн гривен, а также реконструирована Главная вентиляторная установка северного вентиляционного ствола шахты "Эксплуатационная". Инвестиции в реконструкцию ГВУ СВС составили свыше 77,5 млн гривен.
"Запорожский железорудный комбинат имеет большое значение для нашего бизнеса, поэтому мы инвестируем значительные средства в его развитие, в создание новых рабочих мест. Стабильная работа обеспечивает выплату более 3 млрд гривен налогов за последние 5 лет. Это существенный вклад в экономику Украины", – заявил Ян Модер, один из основных акционеров словацкой компании Minerfin.
В 2017 году ЗЖРК планирует реализовать проекты по строительству насосной станции подачи закладочной смеси на Переверзевское месторождение, реконструировать корпус мелкого дробления на дробильно-сортировочной фабрике, произвести углубку стволов.
Отметим, ЗЖРК ранее инвестировал в модернизацию и развитие производства в 2012 году свыше 290,9 млн гривен, в 2013 году – 293,9 млн гривен, в 2014 году – 291,4 млн гривен, в 2015 году - 547,6 млн гривен, в 2016 году – 449 млн гривен.
Основным акционером ЗЖРК является словацкая компания Minerfin, которая контролирует 51% акций, сообщает пресс-служба ЗЖРК.
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