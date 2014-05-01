Крупнейшим долгосрочным проектом, направленным на развитие ЗЖРК, является " Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и отработка Южно-Белозерского месторождения ниже горизонта 840 м " , первый этап которого включает работы по углубке центральной группы стволов, строительству дробильно-дозаторного комплекса и перепуску скипов по рудовыдающим стволам на новые, более глубокие горизонты. Введение в строй нового ДДК открывается путь к добыче более 68-ми миллионов тонн руды в этажах 840-1040 м. Капитальные вложения в строительство дробильно-дозаторного комплекса с камерными выработками, бункерным хозяйством и пристволовыми объектами в этаже 898-1140 м составляют 651,8 млн грн. В целом же инвестиции по первому этапу реконструкции ЗЖРК с 2004 по 2017 год составили свыше 1 млрд 570 млн гривен.Последние пять лет на ЧАО " ЗЖРК " взяли курс на развитие и техническое переоснащение предприятия. В 2015 году на ЗЖРК был введ е н в эксплуатацию I-й пусковой комплекс Переверзевского месторождения, который обеспечивает добычу железной руды в этаже 480-640 м с запасами руды 5,51 млн тонн. Инвестиции в строительство I-го пускового комплекса Переверзевского месторождения составили 446,5 млн гривен. Также в рамках разработки Переверзевского месторождения был построен водоотливной комплекс, который обеспечил отвод шахтных вод от ствола " Переверзевский " к прудам-отстойникам гидротехнических сооружений. Инвестиции в проект составили свыше 25 млн гривен.Для обеспечения производственной деятельности ЗЖРК была построена воздушная компрессорная станция №2, инвестиции в проект – свыше 36,6 млн гривен, а также реконструирована Главная вентиляторная установка северного вентиляционного ствола шахты " Эксплуатационная " . Инвестиции в реконструкцию ГВУ СВС составили свыше 77,5 млн гривен." Запорожский железорудный комбинат имеет большое значение для нашего бизнеса, поэтому мы инвестируем значительные средства в его развитие, в создание новых рабочих мест. Стабильная работа обеспечивает выплату более 3 млрд гривен налогов за последние 5 лет. Это существенный вклад в экономику Украины " , – заявил Ян Модер, один из основных акционеров словацкой компании Minerfin.В 2017 году ЗЖРК планирует реализовать проекты по строительству насосной станции подачи закладочной смеси на Переверзевское месторождение, реконструировать корпус мелкого дробления на дробильно-сортировочной фабрике, произвести углубку стволов.Отметим, ЗЖРК ранее инвестировал в модернизацию и развитие производства в 2012 году свыше 290,9 млн гривен, в 2013 году – 293,9 млн гривен, в 2014 году – 291,4 млн гривен, в 2015 году - 547,6 млн гривен, в 2016 году – 449 млн гривен.Основным акционером ЗЖРК является словацкая компания Minerfin, которая контролирует 51% акций, сообщает пресс-служба ЗЖРК.