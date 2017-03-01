Большинство запорожцев не удовлетворены работой народных депутатов Украины, представляющих Запорожье в Верховной Раде.
Такие результаты исследования озвучили представители социологической компании Independent Researching Group.
Меньше всего горожане довольны Игорем Артюшенко - лишь 6,1%. При этом, 30% негативно оценивают его работу, а более 35% и вовсе не знают, кто это.
Деятельность Петра Сабашука удовлетворяет только 10,8% опрошенных, почти 26% недовольны его работой и еще столько же не в курсе, кто этот человек.
Негативно отозвались запорожцы и о работе Николая Фролова. Так, более 50% горожан отметили, что недовольны его деятельностью и лишь 13,4% оценивают ее положительно.
Как писала "Индустриалка", запорожцы довольны работой Владимира Буряка.
Читайте также: Запорожцы назвали самых авторитетных людей города.
Такие результаты исследования озвучили представители социологической компании Independent Researching Group.
Меньше всего горожане довольны Игорем Артюшенко - лишь 6,1%. При этом, 30% негативно оценивают его работу, а более 35% и вовсе не знают, кто это.
Деятельность Петра Сабашука удовлетворяет только 10,8% опрошенных, почти 26% недовольны его работой и еще столько же не в курсе, кто этот человек.
Негативно отозвались запорожцы и о работе Николая Фролова. Так, более 50% горожан отметили, что недовольны его деятельностью и лишь 13,4% оценивают ее положительно.
Как писала "Индустриалка", запорожцы довольны работой Владимира Буряка.
Читайте также: Запорожцы назвали самых авторитетных людей города.
- Просмотров: 219
Похожие новости