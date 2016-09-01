Подавляющее большинство запорожцев связывает массовое закрытие частных предприятий с введением новых высоких налогов (66,2%) и пассивностью государства в создании хороших условий для ведения бизнеса (40,8%).
Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного социологической компанией Independent Researching Group.
- При этом, почти каждый пятый (20,5%) опрошенный допустил, что закрытие связано с желанием предпринимателей работать в "тени" и не платить налоги. Еще 8,8% сообщили, что причиной этого выступает неумение предпринимателями эффективно вести свой бизнес, - сообщил социолог Феликс Хрусталев.
Напомним, с 1 января большинство частных предпринимателей, независимо от того, работали они или нет, вынуждены платить ежемесячно 704 гривны единого взноса. Это привело к тому, что только в декабре прошлого года в Запорожской области было закрыто 7745 частных предприятий, а с 1 по 18 января - 4808.
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Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного социологической компанией Independent Researching Group.
- При этом, почти каждый пятый (20,5%) опрошенный допустил, что закрытие связано с желанием предпринимателей работать в "тени" и не платить налоги. Еще 8,8% сообщили, что причиной этого выступает неумение предпринимателями эффективно вести свой бизнес, - сообщил социолог Феликс Хрусталев.
Напомним, с 1 января большинство частных предпринимателей, независимо от того, работали они или нет, вынуждены платить ежемесячно 704 гривны единого взноса. Это привело к тому, что только в декабре прошлого года в Запорожской области было закрыто 7745 частных предприятий, а с 1 по 18 января - 4808.
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