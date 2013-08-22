Стоимость одного трамвайного кузова 4 млн 334 тыс гривен. Средства выделены из городского бюджета. Также ранее были приобретены другие необходимые комплектующие. А " Запорожэлектротранс " изготовил подвижные тележки на сумму 1,5 млн. грн.В марте " Запорожэлектротранс " планирует заключить договор с победителем и в ближайшее время начнут поступать новые кузовы. Планируется, что первый трамвай, собранный в Запорожье, выйдет на маршрут в ближайшие 3-4 месяца. Такую задачу руководителю коммунального предприятия поставил городской голова Владимир Буряк.Необходимо отметить, что стоимость нового трамвая (если закупать его в других городах) сегодня достигает 12 - 15 миллионов гривен. Цена трамвая собранного в Запорожье, с уч е том закупки необходимых комплектующих, составит около 6 миллионов гривен." У КП " Запорожэлектротранс " есть специалисты, оборудование, чтобы самостоятельно выполнить сборку трамваев. Это должны быть современные трамваи, отвечающие всем требованиям безопасности и комфорта " , - подчеркнул городской голова Владимир Буряк.Важно отметить, что трамвай запорожского производства будет низкопольным, предназначенным для перевозки людей с ограниченными возможностями. За 85 лет существования " Запорожэлектротранса " это будет первый низкопольный трамвай в городе.В дальнейшем в Запорожье также планируют проводить сборку и капитальный ремонт трамваев для других городов Украины. Такие переговоры уже ведутся. А это дополнительные рабочие места, поступления в бюджет, а значит экономическое развитие Запорожья.Напомним, в прошлом году Владимир Буряк поручил организовать на базе КП " Запорожэлектротранс " сборку новых трамваев из закупленных комплектующих. " Производственная база " Запорожэлектротранс " позволяет выполнять такие работы, а городской бюджет в результате сэкономит значительные средства на обновлении подвижного состава электротранспорта " , - подчеркнул городской голова.На сегодня трамваи собирают только в двух городах Украины: в Киеве и Одессе. Вскоре к ним присоединится и Запорожье.