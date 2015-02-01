Стальной голос Украины, наш земляк Арсен Мирзояя споет запорожцам восемь песен из партии Квадимодо на французском языке — он, вместе с другими артистами выступит в концертной версии "Notre Dame de Paris" во Дворце культуры "Днепроспецсталь".
По словам Арсена, роль Квадимодо ему нравится - "за менее присущую другим персонажам классику и академизм". Да и внешность его героя так же резко отличается от других персонажев, как и его голос от голосов других вокалистов.
Как рассказывал Арсен "Индустриалке", самой большой сложностью в работе над ролью стало исполнение песен на французском языке, которого он вообще не знал. В школе учил немецкий язык.
- Очень трудно учить песни, не зная языка, - говорил о работе над ролью Арсен Мирзоян. - Приходилось учить перевод, транскрипции. Работали с носителями французского, а певцы из Парижа. До последнего дня учил тексты, чтобы ничего не перепутать. Эта роль - действительно моя победа.
К слову, умение не пропало даром — недавно в репертуаре Арсена Мирзояна появилась красивая песня на французском языке "Джеральдина", поэтическая версия письма Чарли Чаплина дочери. Напомним, что певец стал единственным исполнителем от Украины, который подготовил для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" композицию на французском языке.
"Notre Dame de Paris" смотрите во Дворце культуры "Днепроспецсталь" 6 марта, начало в 19.00.
По словам Арсена, роль Квадимодо ему нравится - "за менее присущую другим персонажам классику и академизм". Да и внешность его героя так же резко отличается от других персонажев, как и его голос от голосов других вокалистов.
Как рассказывал Арсен "Индустриалке", самой большой сложностью в работе над ролью стало исполнение песен на французском языке, которого он вообще не знал. В школе учил немецкий язык.
- Очень трудно учить песни, не зная языка, - говорил о работе над ролью Арсен Мирзоян. - Приходилось учить перевод, транскрипции. Работали с носителями французского, а певцы из Парижа. До последнего дня учил тексты, чтобы ничего не перепутать. Эта роль - действительно моя победа.
К слову, умение не пропало даром — недавно в репертуаре Арсена Мирзояна появилась красивая песня на французском языке "Джеральдина", поэтическая версия письма Чарли Чаплина дочери. Напомним, что певец стал единственным исполнителем от Украины, который подготовил для участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" композицию на французском языке.
"Notre Dame de Paris" смотрите во Дворце культуры "Днепроспецсталь" 6 марта, начало в 19.00.
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