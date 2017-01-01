В Запорожской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 6%.
Всего в Запорожской области заболели 8873 человека, 36% из которых составили школьники - 3191. Гриппом и ОРВИ заболели 6015 детей возрастом от 0 до 17 лет, в больницы попали - 317 человек, 86% из которых дети.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Запорожской области ниже на 62,5% эпидпорога, причем ни в одном районе или городе эпидпорог не превышен, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", Запорожью эпидемия гриппа пока не грозит.
Читайте также: В запорожском селе ввели карантин из-за африканской чумы.
Всего в Запорожской области заболели 8873 человека, 36% из которых составили школьники - 3191. Гриппом и ОРВИ заболели 6015 детей возрастом от 0 до 17 лет, в больницы попали - 317 человек, 86% из которых дети.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Запорожской области ниже на 62,5% эпидпорога, причем ни в одном районе или городе эпидпорог не превышен, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", Запорожью эпидемия гриппа пока не грозит.
Читайте также: В запорожском селе ввели карантин из-за африканской чумы.
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