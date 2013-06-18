В Главное управление Гоструда в Запорожской области на конкурс подали более 400 рисунков. Участниками конкурса могли стать дети из Запорожской области от 6 до 18 лет. Их работы разделялись на три возрастные категории: с 6 до 10, с 11 до 14 и с 15 до 18 лет.Обладатель 1 места - Тихонова София, 8 лет, Запорожская область, Михайловский район, п.г.т. Михайловка. КУ " Михайловский УВК " ООШ I-III ступеней - гимназия " им. Героя Советского Союза И. А. Найденова.Первое место девочка заслужила, в первую очередь, патриотическим характером своей работы. На рисунке юной художницы запорожские казаки читают пособия по охране труда, а детки, сверстники автора, которые изображены со спины, увлеченно наблюдают за этим. В этом кроется смысл, вложенный Софией в свою работу: основы охраны труда должны прививаться человеку с самого детства, а старшие (в данном случае - наши предки казаки) должны подавать детям хороший пример.2 место досталось Агаркову Михаилу, 10 лет, г. Запорожье, гимназия № 47.3 место - Новикову Леониду, 9 лет, г. Запорожье. Мать мальчика работает в КП " Водоканал " .1 место заслуженно досталось Бражнику Даниилу, 14 лет, Запорожская область, КУ " Малобелозерская специализированная эстетическая школа-интернат I-III ст. " Дивосвіт " СОЖ.Работа этого ребенка, который, как, отметили члены жюри, мыслит далеко не до-детски, покорила глубиной содержания, интересной, неформатной подачей.На рисунке изображен человек, полуребенок-полувзрослый. Ребенок – сын, изображен на ярком оптимистичном фоне, А мужчина – отец, нарисован простым карандашом, на сером фоне на месте своей опасной работы. Очень кстати на рисунке и надпись, которая гласит : " Папа, будь ответственным и придерживайся правил безопасности. Я жду тебя " .2 место заняла Смирнова Алина, 13 лет, г. Запорожье, школа № 47.3 место - Кобзев Владислав, 7 лет, Запорожская область, Мелитопольский район, с. Долинское, Долинская общеобразовательная школа I-II степеней.1 место досталось 17-летней студентке ЗНУ Анастасии Бычковской.На ее рисунке изображен ответственный, зрелый мужчина, у которого в голове зафиксирована информация о всевозможных правилах предосторожности в быту и на рабочем месте. Этот человек – образец для подражания, таким видит девушка идеал полнейшего послушания перед правилами и законами охраны труда.2 место занял Кондратенко Даниил, 17 лет, г. Запорожье, гимназия № 47.3 место - Казакова Марина, 15 лет, Запорожская область, пгт. Бильмак, Бильмакская школа I-III ступеней.Отметим, что работы, которые заняли первые места в трех категориях в региональном этапе конкурса, уже направлены в Киев, в редакцию журнала " Охорона праці " , где в апреле и назовут имена юных победителей конкурса.