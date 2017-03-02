Всего за титул чемпиона борются семь команд. Участниками соревнований стали парни до 20 лет. Этот региональный турнир не единственный, который дает молодым спортсменам возможность получать опыт командной игры и оттачивать свое мастерство. Проводится молодежная лига уже два года.Среди участников титулованные и сильные команды из Вольнянска и Энергодара - финалисты детского волейбольной лиги Украины. Запорожье представляют не менее титулованные волейболисты ДЮСШ " Орбита " , которые выступают двумя составами.Стартовый тур лиги состоялся на запорожском площадке, где команды играли в группах. Далее соревнования переехали в Мелитополь, где за два дня были сыграны двенадцать матчей.По результатам этого тура на первом месте закрепились хозяева площадки - мелитопольские волейболисты. Вторую позицию в турнирной таблице занимает ДЮСШ ЗАЭС Энергодар. В тройке лидеров также запорожская команда "Орбита-2". Заключительный тур Запорожской молодежной волейбольной лиги пройдет в апреле в Мелитополе.