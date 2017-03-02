Мелитопольские волейболисты стали победителями второго тура чемпионата Запорожской молодежной лиги по волейболу.
Всего за титул чемпиона борются семь команд. Участниками соревнований стали парни до 20 лет. Этот региональный турнир не единственный, который дает молодым спортсменам возможность получать опыт командной игры и оттачивать свое мастерство. Проводится молодежная лига уже два года.
Среди участников титулованные и сильные команды из Вольнянска и Энергодара - финалисты детского волейбольной лиги Украины. Запорожье представляют не менее титулованные волейболисты ДЮСШ "Орбита", которые выступают двумя составами.
Стартовый тур лиги состоялся на запорожском площадке, где команды играли в группах. Далее соревнования переехали в Мелитополь, где за два дня были сыграны двенадцать матчей.
По результатам этого тура на первом месте закрепились хозяева площадки - мелитопольские волейболисты. Вторую позицию в турнирной таблице занимает ДЮСШ ЗАЭС Энергодар. В тройке лидеров также запорожская команда "Орбита-2". Заключительный тур Запорожской молодежной волейбольной лиги пройдет в апреле в Мелитополе.
Всего за титул чемпиона борются семь команд. Участниками соревнований стали парни до 20 лет. Этот региональный турнир не единственный, который дает молодым спортсменам возможность получать опыт командной игры и оттачивать свое мастерство. Проводится молодежная лига уже два года.
Среди участников титулованные и сильные команды из Вольнянска и Энергодара - финалисты детского волейбольной лиги Украины. Запорожье представляют не менее титулованные волейболисты ДЮСШ "Орбита", которые выступают двумя составами.
Стартовый тур лиги состоялся на запорожском площадке, где команды играли в группах. Далее соревнования переехали в Мелитополь, где за два дня были сыграны двенадцать матчей.
По результатам этого тура на первом месте закрепились хозяева площадки - мелитопольские волейболисты. Вторую позицию в турнирной таблице занимает ДЮСШ ЗАЭС Энергодар. В тройке лидеров также запорожская команда "Орбита-2". Заключительный тур Запорожской молодежной волейбольной лиги пройдет в апреле в Мелитополе.
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