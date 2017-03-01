Ограбление произошло в пгт Веселое. Молодой человек пробрался в дом женщины и украл деньги.
Парень сломал замок на входной двери, вошел во внутрь, достал нож и набросился на пожилую женщину. Угрожая расправой, он потребовал деньги. Женщина отдала ему 50 грн, но этого ему было мало. Грабитель начал крушить все в доме, чтобы найти отложенные средства. Женщина в это время выбежала на улицу и начала звать на помощь.
Крики пенсионерки услышали соседи. Они вызвали полицию. По указанному адресу выехала группа реагирования патрульной полиции Веселовского отделения полиции. Грабителя задержали на "горячем". У него нашли и изъяли деньги в сумме 11 650 гривен и мобильный телефон.
Подозреваемого 27-летнего местного жителя, у которого уже были проблемы с законом, задержали. Теперь ему грозит новый срок - до 12 лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области пассажиры избили и ограбили таксиста.
Читайте также: В Запорожье с поезда слили топливо.
Парень сломал замок на входной двери, вошел во внутрь, достал нож и набросился на пожилую женщину. Угрожая расправой, он потребовал деньги. Женщина отдала ему 50 грн, но этого ему было мало. Грабитель начал крушить все в доме, чтобы найти отложенные средства. Женщина в это время выбежала на улицу и начала звать на помощь.
Крики пенсионерки услышали соседи. Они вызвали полицию. По указанному адресу выехала группа реагирования патрульной полиции Веселовского отделения полиции. Грабителя задержали на "горячем". У него нашли и изъяли деньги в сумме 11 650 гривен и мобильный телефон.
Подозреваемого 27-летнего местного жителя, у которого уже были проблемы с законом, задержали. Теперь ему грозит новый срок - до 12 лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области пассажиры избили и ограбили таксиста.
Читайте также: В Запорожье с поезда слили топливо.
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