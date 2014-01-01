Как сообщили в департаменте культуры, туризма, национальностей и религий ОГА, это культурное мероприятие организовано президентом фестиваля-конкурса поэтессой и вокалисткой Людмилой Рабинович.Его цель — популяризация украинских традиций, поэтому приветствуется исполнение гаївок, веснянок, народно-обрядовых танцев.Благодаря тому, что в фестивале примут участие представители разных областей в финальном концерте получится отобразить всю колоритность и самобытность украинского народа.Масштабный финальный концерт состоится 19 марта в колонном зале Киевской городской государственной администрации.Кто может отправлять заявки на участие в конкурсе: вокалисты, хореографические коллективы, инструменталисты, вокальные ансамбли, хоры, инструментальные ансамбли, представители циркового, разговорного, оригинального, оперного и театрального жанров, духовые, струнные, народные оркестры. А также - воспитанники театров моды, модельных агентств, художники и юные народные мастера.Зарегистрироваться нужно до 12 марта по телефонам:(066) 366-70-68, (063) 979-69-49.Фото: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.