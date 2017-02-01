На днях на один из складов в Шевченковском районе поступила крупная партия настойки "Боярышника".
Сегодня туда нагрянула проверка с налоговой и СБУ. Как сообщили "Индустриалке" очевидцы, вероятнее всего эту настойку планировали продавать незаконно. Сегодня правоохранители в течение дня проводят проверку. На складе обнаружили более 30 поддонов настойки, причем как в бутылках, так и аккуратно запакованную в пакетах.
Сотрудники СБУ и налоговой описывают и изымают товар.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области пострадал из-за настойки "Боярышника".
Читайте также: Прилетевшего из Турции запорожца задержали прямо в аэропорту.
Сегодня туда нагрянула проверка с налоговой и СБУ. Как сообщили "Индустриалке" очевидцы, вероятнее всего эту настойку планировали продавать незаконно. Сегодня правоохранители в течение дня проводят проверку. На складе обнаружили более 30 поддонов настойки, причем как в бутылках, так и аккуратно запакованную в пакетах.
Сотрудники СБУ и налоговой описывают и изымают товар.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области пострадал из-за настойки "Боярышника".
Читайте также: Прилетевшего из Турции запорожца задержали прямо в аэропорту.
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