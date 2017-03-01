В Запорожье при столкновении двух автомобилей пострадали две женщины.
Авария произошла на пересечении улиц Победы и Тюленина.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в ДТП травмировались 28-летняя и 47-летняя женщины. Пострадавших с ушибами и черепно-мозговыми травмами доставили в медучреждение. После оказания помощи обеих запорожанок отпустили домой.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожской области пассажиры избили и ограбили таксиста.
Авария произошла на пересечении улиц Победы и Тюленина.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в ДТП травмировались 28-летняя и 47-летняя женщины. Пострадавших с ушибами и черепно-мозговыми травмами доставили в медучреждение. После оказания помощи обеих запорожанок отпустили домой.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожской области пассажиры избили и ограбили таксиста.
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