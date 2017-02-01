В Запорожье полным ходом идут работы по уборке магистралей, улиц, дворов, парков, скверов после зимы. Погода благоприятствует, в работах по максимуму задействованы спецтехника и специалисты коммунальных служб города.
Сегодня в Коммунарском районе по улице Космической наводят чистоту рабочие КП "ЭЛУАД" и КРСП "Зеленстрой". За дорожниками – проезжая часть и бордюры, "зеленстроевцы" убирают на зеленой зоне и пешеходную дорожку.
- Выполняем расчистку дорог и тротуаров от песчано-солевой смеси, которой обрабатывались дороги в зимнюю непогоду. Это порядка 1000 т. Работы выполняются комплексно. Стараемся убирать и тротуары, и прилегающую к бордюру, зеленую зону. Коммунальные службы работают слажено, поэтому планируем, что работы будут выполнены по намеченным графикам. Территория большая – 650 тыс. кв. м улиц, 100 тыс. кв. м тротуаров, - рассказал заместитель председателя районной администрации Запорожского совета по Коммунарскому району Игорь Подолянец.
Работы по весенней уборке ведутся во всех районах Запорожья, сообщает сайт мэрии.
Сегодня в Коммунарском районе по улице Космической наводят чистоту рабочие КП "ЭЛУАД" и КРСП "Зеленстрой". За дорожниками – проезжая часть и бордюры, "зеленстроевцы" убирают на зеленой зоне и пешеходную дорожку.
- Выполняем расчистку дорог и тротуаров от песчано-солевой смеси, которой обрабатывались дороги в зимнюю непогоду. Это порядка 1000 т. Работы выполняются комплексно. Стараемся убирать и тротуары, и прилегающую к бордюру, зеленую зону. Коммунальные службы работают слажено, поэтому планируем, что работы будут выполнены по намеченным графикам. Территория большая – 650 тыс. кв. м улиц, 100 тыс. кв. м тротуаров, - рассказал заместитель председателя районной администрации Запорожского совета по Коммунарскому району Игорь Подолянец.
Работы по весенней уборке ведутся во всех районах Запорожья, сообщает сайт мэрии.
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