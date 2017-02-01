Сегодня в Коммунарском районе по улице Космической наводят чистоту рабочие КП " ЭЛУАД " и КРСП " Зеленстрой " . За дорожниками – проезжая часть и бордюры, " зеленстроевцы " убирают на зеленой зоне и пешеходную дорожку.- Выполняем расчистку дорог и тротуаров от песчано-солевой смеси, которой обрабатывались дороги в зимнюю непогоду. Это порядка 1000 т. Работы выполняются комплексно. Стараемся убирать и тротуары, и прилегающую к бордюру, зеленую зону. Коммунальные службы работают слажено, поэтому планируем, что работы будут выполнены по намеченным графикам. Территория большая – 650 тыс. кв. м улиц, 100 тыс. кв. м тротуаров, - рассказал заместитель председателя районной администрации Запорожского совета по Коммунарскому району Игорь Подолянец.Работы по весенней уборке ведутся во всех районах Запорожья, сообщает сайт мэрии.