В Запорожской областной универсальной научной библиотеке пройдет бесплатный мастер-класс по плетению изделий из бисера, который проведет Татьяна Каверникова.
Буквально за час запорожцы любого возраста научатся делать стрекозу, божью коровку и бабочку.
- Божья коровка олицетворяет весну, стрекоза — изящество, а бабочка — любовь, - рассказала Татьяна Каверникова. - Сейчас самое время создавать такие элементы. После того, как мы сделаем фигурки, прикрепим их к маленьким булавочкам и они станут брошками.
Это изделие может быть прекрасным презентом к 8-му марту, брелком или просто сувениром, который можно поставить на рабочем столе. Думаю, что все получат удовольствие и от процесса, и от результата.
Мастер-класс пройдет в областной универсальной научной библиотеке завтра в 14.00 в отделе искусств. Стоимость материалов — 10 гривен.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье готовят грандиозный семейный праздник.
Буквально за час запорожцы любого возраста научатся делать стрекозу, божью коровку и бабочку.
- Божья коровка олицетворяет весну, стрекоза — изящество, а бабочка — любовь, - рассказала Татьяна Каверникова. - Сейчас самое время создавать такие элементы. После того, как мы сделаем фигурки, прикрепим их к маленьким булавочкам и они станут брошками.
Это изделие может быть прекрасным презентом к 8-му марту, брелком или просто сувениром, который можно поставить на рабочем столе. Думаю, что все получат удовольствие и от процесса, и от результата.
Мастер-класс пройдет в областной универсальной научной библиотеке завтра в 14.00 в отделе искусств. Стоимость материалов — 10 гривен.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье готовят грандиозный семейный праздник.
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