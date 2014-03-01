Напомним, что Сергей Завгородний был уволен с должности главного врача " Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи " в августе 2016 года. Причиной увольнения стали нарушения, допущенные им в вопросах аренды помещений больницы.Как выяснилось, на площади, которые Сергей Завгородний упорно не хотел сдавать в аренду одному из запорожских предпринимателей, претендовало предприятие " ТВІЙ ЛІКАР " , руководителем которого является дочь Сергея Завгороднего – Татьяна Завгородняя.Отметим, что на протяжении длительного периода увольнения Завгороднего добивались общественники и депутаты городского совета. Вопрос дважды выносился на обсуждение комиссии по вопросам коммунальной собственности. В результате депутатская комиссия рекомендовала Департаменту здравоохранения разорвать контракт с Завгородним. Один из главных аргументов депутатов – членов комиссии – ущерб на сумму более 200 тыс. грн., нанесенный действиями главного врача городскому бюджету.Свое увольнение Сергей Завгородний решил обжаловать в суде, заручившись услугами юридической фирмы главы областной организации партии " Укроп " Ярослава Гришина. Отмена решения суда первой инстанции по делу Завгороднего в Апелляционном суде стала очередным проигранным делом Гришина в исках против городской власти.