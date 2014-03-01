1 марта Апелляционный суд Запорожской области принял решение удовлетворить апелляционную жалобу городского головы Владимира Буряка и признал увольнение главного врача "Городская клиническая больница экстренной и скорой помощи г. Запорожья" Сергея Завгороднего законным.
Напомним, что Сергей Завгородний был уволен с должности главного врача "Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи" в августе 2016 года. Причиной увольнения стали нарушения, допущенные им в вопросах аренды помещений больницы.
Как выяснилось, на площади, которые Сергей Завгородний упорно не хотел сдавать в аренду одному из запорожских предпринимателей, претендовало предприятие "ТВІЙ ЛІКАР", руководителем которого является дочь Сергея Завгороднего – Татьяна Завгородняя.
Отметим, что на протяжении длительного периода увольнения Завгороднего добивались общественники и депутаты городского совета. Вопрос дважды выносился на обсуждение комиссии по вопросам коммунальной собственности. В результате депутатская комиссия рекомендовала Департаменту здравоохранения разорвать контракт с Завгородним. Один из главных аргументов депутатов – членов комиссии – ущерб на сумму более 200 тыс. грн., нанесенный действиями главного врача городскому бюджету.
Свое увольнение Сергей Завгородний решил обжаловать в суде, заручившись услугами юридической фирмы главы областной организации партии "Укроп" Ярослава Гришина. Отмена решения суда первой инстанции по делу Завгороднего в Апелляционном суде стала очередным проигранным делом Гришина в исках против городской власти.
Напомним, что Сергей Завгородний был уволен с должности главного врача "Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи" в августе 2016 года. Причиной увольнения стали нарушения, допущенные им в вопросах аренды помещений больницы.
Как выяснилось, на площади, которые Сергей Завгородний упорно не хотел сдавать в аренду одному из запорожских предпринимателей, претендовало предприятие "ТВІЙ ЛІКАР", руководителем которого является дочь Сергея Завгороднего – Татьяна Завгородняя.
Отметим, что на протяжении длительного периода увольнения Завгороднего добивались общественники и депутаты городского совета. Вопрос дважды выносился на обсуждение комиссии по вопросам коммунальной собственности. В результате депутатская комиссия рекомендовала Департаменту здравоохранения разорвать контракт с Завгородним. Один из главных аргументов депутатов – членов комиссии – ущерб на сумму более 200 тыс. грн., нанесенный действиями главного врача городскому бюджету.
Свое увольнение Сергей Завгородний решил обжаловать в суде, заручившись услугами юридической фирмы главы областной организации партии "Укроп" Ярослава Гришина. Отмена решения суда первой инстанции по делу Завгороднего в Апелляционном суде стала очередным проигранным делом Гришина в исках против городской власти.
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