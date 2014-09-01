Теперь ученики 2-11 классов смогут познавать азы компьютерной грамотности на современных машинах. В каждом классе было установлено по 10 компьютеров, на которых уже загружены лицензионные оперативные системы и все базовые офисные программы.Открытие двух классов — это результат совместной работы городской власти и социально ответственного предприятия - ЧАО "Запорожкокс". Напомним, школа 20 лет назад была построена именно благодаря помощи "Запорожкокса".Сегодня на торжественном открытии классов присутствовал заместитель мэра Анатолий Пустоваров, директор департамента образования и науки горсовета Юлия Погребняк и генеральный директор ЧАО "Запорожкокс" Виталий Литовка. Дорогих гостей ученики встречали с хлебом-солью и с подарками — кофейными картинами, которые они сделали собственноручно.Директор школы Тамара Капинус отметила, что очень благодарна городской власти и шефам, которые не забывают о них, и делают учебно-воспитательный комплекс самым лучшим в городе, несмотря на его отдаленное расположение.- Мы одинаково заботимся о всех городских школах и сегодняшний праздник это подтверждает, - рассказал заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. - Еще в прошлом году городская власть обозначила одним из приоритетов в своей работе — повышение уровня образования наших детей. Именно поэтому было принято решение обновить техническую базу компьютерных классов. По программе мэра Владимира Буряка, мы планируем обновить 111 компьютерных классов, чтобы помочь ученикам познавать компьютерную грамотность, которая является обязательной для успешного человека.Очень радует работа социально ответственного предприятия - ЧАО "Запорожкокс", который продолжает помогать школе. Я считаю, это хороший пример для всего бизнеса, как нужно вкладывать в завтрашний день, в будущее наших детей.Генеральный директор ЧАО "Запорожкокс" Виталий Литовка отметил, что оборудовав новый компьютерный класс, он выполнил обещание, которое дал школе 1 сентября.- В прошлом году мы больше занимались хозяйственными вопросами — меняли линолеум, делали спортзал, облагораживали территорию, а 1 сентября от всего нашего предприятия мы обещали подарить компьютеры, поэтому выполняем обещание, - отметил Виталий Литовка. - Я уверен, что компьютерная грамотность — это залог успеха в обучении наших молодых людей. Надеюсь, что они возьмут от этого средства передачи информации максимум.Очень приятно, что мы открыли сегодня два класса — так и должно быть. Совместно с городской властью мы сможем более эффективно помогать нашим детям становиться лучшими специалистами той или иной сферы в Украине. Мы со своей стороны будем продолжать помогать — нужно установить сигнализацию, провести интернет и т.д. Школа - это живой организм и ей постоянно нужна поддержка, которую мы будем стараться обеспечивать.Первыми за новенькие компьютеры сели ученики восьмого класса, которые протестировали несколько основных программ, и пришли к выводу, что эти машины "просто летают".- Мы работаем над презентациями и я уже могу сказать, что на таких современных компьютерах это делать намного лучше — они работают быстрее в сто раз, - поделилась впечатлениями Анастасия Герман. - Раньше мы сидели по парам и занимались за одним компьютером, а теперь у каждого будет свое место — это намного удобнее.Еще один восьмиклассник — Даниил Ляшко был особенно рад появлению новых компьютеров, ведь в будущем он мечтает стать высококлассным программистом.- Раньше наши компьютеры постоянно подвисали — было очень сложно работать, - говорит Даниил. - А еще у них стояла старая оперативная система и выполнять какие-то глобальные задачи было нереально. Сейчас можно даже несколько программ открыть и работать не только по заданиям, но и успевать рисовать в другой программе.Учитель информатики Андрей Белицкий рассказал "Индустриалке", что обновлению классов рады не только ученики, но и все учителя — это позволит подготавливать более интересные задания и получать от уроков максимальный эффект.