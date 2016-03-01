Специалисты отмечают, что система реабилитации женщин, перенесших такую операцию, должна состоять из комплекса мероприятий, направленных на их возвращение к нормальной жизнедеятельности, которая соответствует или приближается к уровню жизненной активности до болезни.В 2016 году за счет средств городского бюджета на это было выделено 30 тыс. грн. Реабилитационные услуги получили 50 запорожанок. В этом году работа продолжается. Финансирование увеличено до 48 тыс. грн., что даст возможность пройти реабилитационный курс большему количеству женщин.В данное время первая группа из 14 женщин приступила к занятиям, которые проходят в бассейне " Спартак " Классического приватного университета. Женщины занимаются в бассейне лечебной гимнастикой.После прохождения курса реабилитации, основанного на лечебной методике по развитию моторики рук, женщины, отмечают значительное улучшение самочувствия, настроения, что играет ключевую роль в реабилитационном процессе, сообщает сайт мэрии.