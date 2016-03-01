В рамках реализации Городской комплексной программы социальной защиты населения Запорожья, управление социальной защиты населения городского совета совместно с общественной организацией "Победим рак" предоставляют реабилитационные услуги женщинам-инвалидам и женщинам, онкобольным после мастэктомии.
Специалисты отмечают, что система реабилитации женщин, перенесших такую операцию, должна состоять из комплекса мероприятий, направленных на их возвращение к нормальной жизнедеятельности, которая соответствует или приближается к уровню жизненной активности до болезни.
В 2016 году за счет средств городского бюджета на это было выделено 30 тыс. грн. Реабилитационные услуги получили 50 запорожанок. В этом году работа продолжается. Финансирование увеличено до 48 тыс. грн., что даст возможность пройти реабилитационный курс большему количеству женщин.
В данное время первая группа из 14 женщин приступила к занятиям, которые проходят в бассейне "Спартак" Классического приватного университета. Женщины занимаются в бассейне лечебной гимнастикой.
После прохождения курса реабилитации, основанного на лечебной методике по развитию моторики рук, женщины, отмечают значительное улучшение самочувствия, настроения, что играет ключевую роль в реабилитационном процессе, сообщает сайт мэрии.
Специалисты отмечают, что система реабилитации женщин, перенесших такую операцию, должна состоять из комплекса мероприятий, направленных на их возвращение к нормальной жизнедеятельности, которая соответствует или приближается к уровню жизненной активности до болезни.
В 2016 году за счет средств городского бюджета на это было выделено 30 тыс. грн. Реабилитационные услуги получили 50 запорожанок. В этом году работа продолжается. Финансирование увеличено до 48 тыс. грн., что даст возможность пройти реабилитационный курс большему количеству женщин.
В данное время первая группа из 14 женщин приступила к занятиям, которые проходят в бассейне "Спартак" Классического приватного университета. Женщины занимаются в бассейне лечебной гимнастикой.
После прохождения курса реабилитации, основанного на лечебной методике по развитию моторики рук, женщины, отмечают значительное улучшение самочувствия, настроения, что играет ключевую роль в реабилитационном процессе, сообщает сайт мэрии.
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