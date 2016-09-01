Гороскоп на 6 – 12 марта.

Стоит несколько снизить деловую активность, так как ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Неплохо бы совершить покупки для дома, а также заняться решением домашних проблем. Выходные могут оказаться сложными и весьма напряженными.Сможете освоить что-то новое и полезное для себя, повысить уровень профессиональных знаний. Будьте предельно внимательны, желательно прислушиваться к поступающей информации. В выходные не бойтесь спорить с близкими людьми, в этих спорах родится истина.Окажетесь в центре ярких и интересных событий. Ваши неординарные идеи, профессионализм и незаурядные организаторские способности будут оценены по достоинству. Придется решать важные вопросы. Удача будет сопутствовать вам. В выходные вас ждут путешествия.Возьмите себе за правило четко планировать свои дела. Свободное время тоже лучше не пускать на самотек. Не предпринимайте ничего кардинально нового и глобального. Компромиссные решения хороши на работе и неприемлемы дома. Выходные пройдут весело и приятно.Благоприятный период для решительных и прямолинейных заявлений. Все двери будут открыты для осуществления намеченных планов. Будьте осторожны, так как, погнавшись за выгодным предложением, вы можете угодить в ловушку. В выходные постарайтесь разобраться в делах.Острые моменты на работе и в семье сгладятся, и возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Можете ожидать прибыли и выгодных предложений. В выходные присмотритесь повнимательнее к окружающим, открытость и добросердечие могут вам же и навредить.Наступает благоприятное время для карьерного роста. Наберитесь терпения, так как коллеги по работе и близкие люди могут дергать вас по всяким пустякам. Выходные лучше провести в кругу семьи, выехать на природу.То, что казалось сложной проблемой, решится в вашу пользу, причем само собой. Может поступить интересное предложение, оно обещает открыть перед вами большие перспективы. На ваш счет поступит солидная сумма. Ваш труд будет оплачен и отмечен весьма высоко .Вам необходимо будет сосредоточиться на главном и не тратить силы на решение второстепенных проблем. Сейчас подходящее время, чтобы со всей серьезностью задуматься о будущем и принять важное решение. В выходные лучше не начинать новых дел.Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репутацию. Не стоит во всем соглашаться с начальством или с любимым человеком. У вас должно быть и свое мнение, только не пытайтесь никому его навязывать. В выходные придется заняться накопившимися проблемами.Возможны изменения в лучшую сторону в отношениях с коллегами. Будьте осторожны при общении с официальными лицами. Не все ваши высказывания придутся по душе, что может внести разногласия в жизнь коллектива. Выходные благоприятны для путешествий.Вам практически ничего не удастся сделать для себя, однако действия альтруистического характера будут иметь ошеломляющий успех. Следует как можно меньше попадаться на глаза начальству, иначе вам дадут задание, которое может помешать полноценно отдохнуть в выходные.