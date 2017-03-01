В Шевченковском районе Запорожья произошел пожар в мастерской фирмы, которая занимается изготовлением рекламной продукции.
В здании загорелось оборудование и изготовленная продукция. Общая площадь возгорания составила около 20 кв. м.
На место пожара выехали 16 бойцов ГСЧС и четыре единицы спецтехники. Более двух часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить возгорание.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасатели ликвидировали крупный пожар на производстве.
Читайте также: В Запорожской области квартира выгорела дотла - семья погорельцев просит помощи.
В здании загорелось оборудование и изготовленная продукция. Общая площадь возгорания составила около 20 кв. м.
На место пожара выехали 16 бойцов ГСЧС и четыре единицы спецтехники. Более двух часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить возгорание.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасатели ликвидировали крупный пожар на производстве.
Читайте также: В Запорожской области квартира выгорела дотла - семья погорельцев просит помощи.
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