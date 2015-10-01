Политическое противостояние, которое жители Мелитополя наблюдают в городском совете не первый год, все чаще выплескивается за его пределы. Представители пропрезидентской команды, занявшей ключевые посты в исполнительной власти, используют даже недозволенные методы в борьбе с депутатским большинством от Оппозиционного блока. В самой партии считают, что это только доказывает правильность в выборе курса по отстаиванию интересов горожан.Все попытки фракции Оппозиционного блока, представленного на сегодня в городском совете 18 депутатами,наладить эффективную работу натыкаются на препятствие со стороны городского головы Сергея Минько. Чего стоит только его игнорирование судебных вердиктов, в том числе высшей инстанции, которые трижды оставляли в силе опротестованное градоначальником решение сессии о назначении секретарем совета Галины Данильченко. Сергей Анатольевич позволяет себе лично вести все сессионные заседания, опускаясь до заявлений, что даже сидеть за одним столом с Галиной Викторовной он не желает. Отстоять свои права лидер фракции Оппоблока в горсовете пытается в томчисле и при помощи полиции, куда она обратилась еще в конце прошлого года с требованием открыть уголовное производство в отношении мелитопольского мэра по части 382 УК Украины ( " невыполнение судебного решения " ), а также в отношении Сергея Минько и Максима Бельчева, незаконно занимающего пост секретаря горсовета, по части 3 статьи 191 УК Украины ( " незаконное присвоение имущества " , в данном случае зарплаты должностного лица, группой лиц).Свое наплевательское отношение к волеизъявлению депутатов, избранных мелитопольцами, представитель Блока Петра Порошенко регулярно демонстрирует, накладывая вето на любое решение горсовета, которое ему по той или иной причине не нравится. На сегодня руководитель исполнительной ветви власти воспользовался таким правом более сотни раз, установив тем самым своеобразный рекорд. К примеру, не по нраву " первому лицу " оказался Регламент работы городского совета, он двумя руками держится за состав исполкома, который не был переизбран в 2014 году. Также Сергей Минько игнорирует намерение депутатов уволить его зама Ивана Федорова и директора коммунального предприятия " Чистота " Владимира Морозовского, уменьшить тарифы других КП, запустить работу контрольных комиссий по проверке их финансово-хозяйственной деятельности, а также создать конкурсные комиссии, которые должны рассматривать вопросы аренды и продажи имущества коммунальной собственности, заключать и перезаключать договоры аренды.- Нынешняя власть отмывает деньги через Мелитополь, и это становится понятно, когда вы задумаетесь, почему именно в этом городе, – отмечает депутат Верховной Рады Украины Евгений Балицкий. – А дело в том, что в Запорожье, Энергодаре, Токмаке мэры – представители Оппозиционного блока, а в Мелитополе – Блока Петра Порошенко. И когда мы выступаем за понижение стоимости коммунальных услуг, ставки единого налога для предпринимателей, мы не даем им воровать. Сколько раз депутаты предлагали создать контрольные комиссии по коммунальным предприятиям, но власть так этого и не сделала! Чего она боится? Что скрывает, если действует честно?Подобными предложениями и своей активностью, уверен народный избранник, Оппозиционный блок перешел дорогу местным чиновникам, которые усиленно держатся за кресло и активно используют не только политические, но и другого рода репрессии. Так, 27 февраля в Мелитополь нагрянули силовики и правоохранительные органы с целью провести обыски на заводах " АГАТ " , " МЗПС " , в домах их руководителей, а также по месту жительства лидера фракции Оппоблока в горсовете Галины Данильченко и членов семьи Евгения Балицкого.- Сотрудники областной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины явились к проходной нашего завода и попросили предоставить бухгалтерскую отчетность предприятия, которого уже здесь нет, – рассказал Нариман Акмамбетов, и.о. директора Мелитопольского завода подшипников скольжения, который сотрудничает с шестью странами. – Мы пояснили, что эти документы отсутствуют, а нам показали предписание о проведении обыска, уже четвертого по счету за последние два года. Тем не менее, мы допустили силовиков на территорию, конечно, они ничего не нашли, о чем был составлен акт.- Пришли и ко мне с обыском, но я их не пустил, потому что пока еще существуют Конституция и Закон, – отметил Евгений Витальевич. – Оппозиционный блок, депутаты городского совета, областного и я, как депутат Верховной Рады, выражаем категорический протест против того, что сегодня происходит в городе со стороны политической мафии, которую в городе представляет Сергей Минько – представитель партии Блока Петра Порошенко и его патрон – Константин Брыль. Формы запугивания, которыми пользуется Константин Иванович, прикрываясь областной прокуратурой, и близко не стоят с тем, о чем кричали люди на Майдане, о том, как это было при Януковиче.Прокурор Запорожской области Валерий Романов, который побывал в Мелитополе через несколько дней после произведенных обысков, в комментариях ограничился лишь громкими лозунгами:- Мы ведем независимую политику, никоим образом не связанную с какой-либо политической деятельностью. Мне абсолютно безразлично, кто стоит за каким-либо уголовным производством и какие политические силы, – заявил он, ссылаясь на беспристрастность закона.А в Мелитополе тем временем продолжается череда криминальных событий, жертвами которых становятся и представители Оппоблока (за полтора года на его членов было совершено два нападения, виновные не найдены до сих пор), члены их семей либо представители других политических сил, выразивших поддержку неугодным мэру депутатам. Так, 26 февраля на зятя Галины Данильченко среди бела дня в одной из аптек напал неизвестный с ножом. Слава Богу, что ранение в спину оказалось непроникающим.- Произошел щелчок двери, хлопок по спине в районе лопаток и сразу удар по спине, где поясница, почки, и человек сказал: " Привет " , – рассказал пострадавший Алексей Протасов. – Я – в шоке, отхожу от него, спрашивая, зачем он это сделал, а в ответ слышу какую-то ахинею, что меня заказали, что он кому-то должен 50 тысяч. Речь у него была нечленораздельная, стоял напротив меня, шатался. Понять, что он точно говорит, было сложно.- Я не комментирую это событие с политической точки зрения, – заявила журналистам депутат Мелитопольского городского совета Галина Данильченко. – Потому, что надеюсь, что полиция разберется. Был ли заказчик? Кто это сделал? Но вот логическая цепь событий приводит к мысли, что все-таки к этому причастен заместитель городского головы, возможно, это люди делают такие выводы.… Правоохранители оперативно задержали вооруженного зло-умышленника, им оказался 36-летний местный житель. Правда, стражи порядка поспешили заявить, что имело место обычное хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины) и попросили не связывать инцидент с политикой.- Все события, которые произошли за последние время, нас наталкивают на логический вывод, что мы точно перешли дорогу людям, которые кормились из бюджета, – констатирует народный депутат Евгений Балицкий. – Потому что о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах – и то, что власть в лице Петра Порошенко, в лице мэра и, в первую очередь, в лице зама городского головы, который непосредственно угрожал депутатам, а потом их избивали. Людей били, а кого смогли – подкупали. Все, что сегодня происходит, свидетельствует о том, что власть перешла от политических репрессий уже к уголовным, к физическому устранению своих оппонентов.- Чего нам дальше ждать? – недоумевает Евгений Витальевич. – Представьте, что было бы, если бы депутата от правящей партии где-то зацепили, ножом порезали или еще что-то. Воя было бы на всю страну, нас бы обвинили в сепаратизме и в чем угодно. Мы видим, что доверие к власти падает, народ нищает, а если какая-то политическая сила или просто представители общественности выступают за экономию бюджетных средств и с другими инициативами, власти это не нравится, она на это реагирует очень ревностно. И Оппозиционный блок попадает под удар первым, при использовании оппонентами, как уже говорилось, разных методов – обысков, запугиваний, угроз и приведением их в исполнение. Невзирая на беспредел, который происходит по отношению к представителям нашей партии, я и мои соратники будем идти своим путем, отстаивать интересы мелитопольцев, чтобы в нашем городе было комфортно жить и нами не управляли негодяи.