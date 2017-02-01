В Запорожье и области пройдет проверка системы противопожарной защиты жилых многоэтажных домов.
По словам специалистов, в большинстве домов, особенно с ОСМД, часто возникают проблемы с системами противопожарной защиты, жильцы квартир также не соблюдают противопожарные требования во время ремонтов, демонтируя пожарные извещатели, блокирующие устройства дымоудаления, или выполняют перепланировки зон дымоудаления в общих коридорах.
Всего в области проведут проверки в 104 домах, в которых более 10 этажей: в Запорожье - 94, в Энергодаре - 4, в Мелитополе и Бердянске - по 3, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасатели ликвидировали крупный пожар на производстве.
Читайте также: В Запорожье взорвалась машина во время установки газового оборудования.
По словам специалистов, в большинстве домов, особенно с ОСМД, часто возникают проблемы с системами противопожарной защиты, жильцы квартир также не соблюдают противопожарные требования во время ремонтов, демонтируя пожарные извещатели, блокирующие устройства дымоудаления, или выполняют перепланировки зон дымоудаления в общих коридорах.
Всего в области проведут проверки в 104 домах, в которых более 10 этажей: в Запорожье - 94, в Энергодаре - 4, в Мелитополе и Бердянске - по 3, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье спасатели ликвидировали крупный пожар на производстве.
Читайте также: В Запорожье взорвалась машина во время установки газового оборудования.
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