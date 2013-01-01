В Запорожье молодая девушка попала под колеса машины.
ДТП произошло на пересечении ул. Лермонтова и ул. Независимой Украины.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 23-летнюю пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги, кисти и ушибами.
Как писала "Мндустриалка", в Запорожье маршрутка сбила человека.
Читайте также: В Запорожской области машина протянула на несколько метров сбитую женщину.
ДТП произошло на пересечении ул. Лермонтова и ул. Независимой Украины.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, 23-летнюю пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги, кисти и ушибами.
Как писала "Мндустриалка", в Запорожье маршрутка сбила человека.
Читайте также: В Запорожской области машина протянула на несколько метров сбитую женщину.
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