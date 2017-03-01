Сегодня, 2 марта, возле здания Апелляционного суда собралось несколько десятков зоозащитников из разных уголков Украины.
Люди приехали в Запорожье, чтобы поддержать Заура Пруидзе, который убил живодера. Заура обвиняют в умышленном убийстве и сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Активисты намерены митинговать до окончания судебного заседания.
Как писала "Индустриалка", за убийство охранника в запорожском супермаркете мужчине грозит пожизненный срок.
Читайте также: В Запорожье крымчанин убил мужчину.
Фото: Александр Прилепа
Люди приехали в Запорожье, чтобы поддержать Заура Пруидзе, который убил живодера. Заура обвиняют в умышленном убийстве и сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Активисты намерены митинговать до окончания судебного заседания.
Как писала "Индустриалка", за убийство охранника в запорожском супермаркете мужчине грозит пожизненный срок.
Читайте также: В Запорожье крымчанин убил мужчину.
Фото: Александр Прилепа
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