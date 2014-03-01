Считается, что праздник 8 марта уже потерял актуальность. Тем не менее, судя по поисковой статистике Яндекса, интерес украинцев к нему не угасает.
Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у поисковика о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 110 тысяч запросов приходит от жителей Запорожской области.
Похоже, что заранее готовиться к празднику жители региона не привыкли — впрочем, как и пользователи из других областей страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9–10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.
По данным поиска Яндекса, к 8 марта жители Запорожской области чаще всего хотят найти в интернете:
1. Поздравления
2. Открытки
3. Стихи
4. Картинки
5. Подарки
6. СМС
7. Сценарии
8. Плейкасты
Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: это почти каждый второй запрос к Яндексу о празднике. Чаще всего запорожцы ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы — например [пиратские поздравления с 8 марта], [поздравление с 8 марта коллегам женщинам с подколом] или [если муж не может поздравить с 8 марта форум].
Одним из главных атрибутов 8 марта жители Запорожской области считают открытки: каждый десятый запрос о празднике — на эту тему. В основном спрашивают, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А вот несколько интересных запросов:
[что можно написать в открытке для мамы на 8 марта]
[интерактивные открытки 8 марта]
[открытки с 8 марта с изображением мужчин]
[открытка с 8 мартам из гофрированной бумаги поэтапно]
[анимированные открытки с 8 марта внучкам с принцесой]
Душа запорожцев особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в 4 раза чаще, чем в прозе:
[поздравление одноклассниц с 8 марта стих на 2 строки]
[дочь с 8 марта стихи от папы]
[поздравить с 8 марта женщину в стихах очень красиво]
[поздравить девушку автоледи с 8 марта в стихах]
Почти так же часто к 8 марта ищут картинки с поздравлениями. Как правило, красивые или "прикольные", бывает, и анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Запорожье пытались найти [джиф картинки 8 марта стильные] и [мерцающая картинка с 8 марта], а в Бердянске понадобились [прикольные картинки к 8 марта сегодня можно побыть мужиком].
Как и в любой другой праздник, люди сталкиваются с проблемой выбора подарков. Данные Яндекса говорят о том, что большинство собирается делать подарок на 8 марта собственноручно. Более половины запросов о подарках содержит фразу "своими руками":
[как сделать подарок на 8 марта своими руками из бросового материала]
[подарок на 8 марта своими руками цветок из салфетки]
[что подарить бабушке на 8 марта своими руками видео в виде восьмерки]
Самый популярный материал для подарков своими руками в Запорожской области — бумага, на втором месте — картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом жители области склонны экономить усилия — довольно часто ищут, как "сделать подарок легко".
Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, "что подарить". Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для подруги, на третьем — для коллег. А некоторые пытаются [поздравить бывшую девушку с 8 марта] или найти [поздравления к 8 марта будущей теще].
Популярными оказались запросы о праздничных СМС: чаще всего нужны короткие и "с юмором". Кое-кто даже пытается отправить поздравление в давно забытом формате: [mms с 8 марта отправить]. Примерно столько же ищут сценарии празднования 8 Марта в детском саду и школе. Но встречаются и запросы о сценариях корпоративов и праздников для взрослых, например: [сценарий домашнего празднования 8 марта для взрослой веселой компании], [сценарий на 8 марта дома для мамы] или [смешной сценарий на 8 марта корпоратив с действиями].
В отличие от большинства других регионов страны в Запорожской области в рейтинг популярных тем вошли плейкасты: местные пользователи часто интересуются бесплатными музыкальными открытками.
Вот еще несколько оригинальных запросов жителей Запорожской области о 8 Марта:
[тост на 8 марта в нетрезвой компании начальнице]
[поздравления с 8 марта танкистку в стихах]
[как поздравить жену с 8 марта без денег]
[советские открытки на 8 марта фото]
[скачать открытку 8 марта с поздравлением в налоговую]
[открытки приколы с исправлением 23 февраля на 8 марта]
[открытки для одноклассников бесплатно мерцающие с 8 марта]
Читайте также: Сколько выходных будет у украинцев весной.
Ежегодно в начале марта украинские пользователи спрашивают у поисковика о Международном женском дне более двух миллионов раз. Из них почти 110 тысяч запросов приходит от жителей Запорожской области.
Похоже, что заранее готовиться к празднику жители региона не привыкли — впрочем, как и пользователи из других областей страны: количество поисковых запросов достигает пика только в 9–10 утра 8 марта, когда откладывать уже некуда.
По данным поиска Яндекса, к 8 марта жители Запорожской области чаще всего хотят найти в интернете:
1. Поздравления
2. Открытки
3. Стихи
4. Картинки
5. Подарки
6. СМС
7. Сценарии
8. Плейкасты
Вполне ожидаемо на первом месте поискового рейтинга оказались поздравления: это почти каждый второй запрос к Яндексу о празднике. Чаще всего запорожцы ищут короткие поздравления. Попадаются и оригинальные запросы — например [пиратские поздравления с 8 марта], [поздравление с 8 марта коллегам женщинам с подколом] или [если муж не может поздравить с 8 марта форум].
Одним из главных атрибутов 8 марта жители Запорожской области считают открытки: каждый десятый запрос о празднике — на эту тему. В основном спрашивают, как сделать или нарисовать их самостоятельно. А вот несколько интересных запросов:
[что можно написать в открытке для мамы на 8 марта]
[интерактивные открытки 8 марта]
[открытки с 8 марта с изображением мужчин]
[открытка с 8 мартам из гофрированной бумаги поэтапно]
[анимированные открытки с 8 марта внучкам с принцесой]
Душа запорожцев особенно тяготеет к поэзии — поздравления в стихах ищут в 4 раза чаще, чем в прозе:
[поздравление одноклассниц с 8 марта стих на 2 строки]
[дочь с 8 марта стихи от папы]
[поздравить с 8 марта женщину в стихах очень красиво]
[поздравить девушку автоледи с 8 марта в стихах]
Почти так же часто к 8 марта ищут картинки с поздравлениями. Как правило, красивые или "прикольные", бывает, и анимированные. А иногда пользователи точно знают, чего хотят. Так, в Запорожье пытались найти [джиф картинки 8 марта стильные] и [мерцающая картинка с 8 марта], а в Бердянске понадобились [прикольные картинки к 8 марта сегодня можно побыть мужиком].
Как и в любой другой праздник, люди сталкиваются с проблемой выбора подарков. Данные Яндекса говорят о том, что большинство собирается делать подарок на 8 марта собственноручно. Более половины запросов о подарках содержит фразу "своими руками":
[как сделать подарок на 8 марта своими руками из бросового материала]
[подарок на 8 марта своими руками цветок из салфетки]
[что подарить бабушке на 8 марта своими руками видео в виде восьмерки]
Самый популярный материал для подарков своими руками в Запорожской области — бумага, на втором месте — картон. Также handmade-презенты часто выполняют в технике квиллинг. В целом жители области склонны экономить усилия — довольно часто ищут, как "сделать подарок легко".
Остальные пользователи, которые интересуются подарками, спрашивают, "что подарить". Самый распространенный запрос в этой категории — [что подарить маме на 8 марта]. Чаще всего подарки и поздравления ищут для мамы, на втором месте по количеству запросов — для подруги, на третьем — для коллег. А некоторые пытаются [поздравить бывшую девушку с 8 марта] или найти [поздравления к 8 марта будущей теще].
Популярными оказались запросы о праздничных СМС: чаще всего нужны короткие и "с юмором". Кое-кто даже пытается отправить поздравление в давно забытом формате: [mms с 8 марта отправить]. Примерно столько же ищут сценарии празднования 8 Марта в детском саду и школе. Но встречаются и запросы о сценариях корпоративов и праздников для взрослых, например: [сценарий домашнего празднования 8 марта для взрослой веселой компании], [сценарий на 8 марта дома для мамы] или [смешной сценарий на 8 марта корпоратив с действиями].
В отличие от большинства других регионов страны в Запорожской области в рейтинг популярных тем вошли плейкасты: местные пользователи часто интересуются бесплатными музыкальными открытками.
Вот еще несколько оригинальных запросов жителей Запорожской области о 8 Марта:
[тост на 8 марта в нетрезвой компании начальнице]
[поздравления с 8 марта танкистку в стихах]
[как поздравить жену с 8 марта без денег]
[советские открытки на 8 марта фото]
[скачать открытку 8 марта с поздравлением в налоговую]
[открытки приколы с исправлением 23 февраля на 8 марта]
[открытки для одноклассников бесплатно мерцающие с 8 марта]
Читайте также: Сколько выходных будет у украинцев весной.
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