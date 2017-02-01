Депутаты заявили об осуждении блокады

Арендную плату за землю снизили в 100 раз

Что еще решили на сессии

Факт

Так, депутаты подняли вопрос о состоянии дорог, асфальт на которых буквально " растаял " вместе со снегом. Наиболее проблемным участком остается плотина Днепрогэса, на которой в час пик образовываются пробки. Как выяснилось, капитально отремонтировать дорожное полотно возможно только после окончания строительства мостов.- Плотина находится на балансе " Укргидроэнерго " , т. е. в ведомстве государства. Изначально технически неправильное было принято решение класть асфальт на металл. Снизу - холодный или горячий воздух, и получается, что из-за конденсата, возникающего при смене температур, покрытие приходит в негодность, поэтому его приходится каждый год ремонтировать, - сказал городской голова Владимир Буряк. - У Днепрогэса есть проект по восстановлению верхнего строения плотины, рассчитанный на пять лет, но для его выполнения нужно достроить мосты, т. к. на три года необходимо будет закрыть одну сторону движения и потом еще на полтора года закрыть движение полностью. На данный момент денег у предприятия нет, мы взяли у них гарантийные письма и уже в прошлые выходные были готовы вывести коммунальщиков, чтобы хотя бы убрать ямы, но погода помешала.Владимир Буряк пообещал депутатам, что как только погода наладится, ремонт начнется. И слово свое сдержал — вчера с самого утра работники КП " ЭЛУАД " приступили к работам. Чтобы не перекрывать полностью движение, работы ведутся только на одной полосе, одновременно с двух сторон. Ямочный ремонт дороги через плотину Днепрогэса планируется завершить до конца недели.Немалый накал в зале вызвали обращения депутатов относительно блокады Донбасса. На сессию был вынесен ряд проектов решений — в поддержку и против блокады. Во время голосования большинство депутатов выступило против блокады, поддержали ее только представители партий, которые активно пиарятся на этой теме.Городской совет направит обращение с призывом не допустить подрыва национальной экономики и дестабилизации ситуации Президенту Украины, Кабмину, Верховной Раде, Совету национальной безопасности и обороны Украины, а также МВД. Вместе с тем, депутаты категорически осуждают контрабанду и требуют от правоохранительных органов сделать все для ликвидации этого позорного явления.Городской голова также заявил, что не поддерживает блокаду.- Все, что проходит в стране, должно быть по закону. Мое отношение к блокаде негативное, потому что я считаю эти действия незаконными, - подчерк- нул Владимир Буряк. - Я считаю и Донбасс, и Крым территорией Украины. Мое мнение - все решения должны идти на пользу жителям Запорожья. В сегодняшней ситуации надо объединиться, не заниматься популизмом, а работать на благо горожан.После внесения изменений в Налоговый кодекс, которые произошли в 2014 году, арендная плата за использование земельных участков, занятых жилым фондом, в том числе домами ОСМД, в Запорожье повысилась в 33 раза. Повышение также коснулось участков, предоставленных гаражно-строительным, дачно-строительным и садоводческим товариществам, находящимся под индивидуальными гаражами, садовыми и дачными домами физлиц. Это при том, что все перечисленные организации являются неприбыльными.К городскому голове, в городской совет поступали десятки обращений от запорожцев с просьбой уменьшить арендную плату за земельные участки, занятые жилым фондом и т. д. Долгое время у городской власти не было законодательных оснований для того, чтобы это сделать.Однако в конце 2016 года этот пункт Налогового кодекса был измен е н. Владимир Буряк передал этот вопрос на рассмотрение депутатской земельной комиссии, управления по вопросам земельных отношений горсовета. В результате совместными усилиями удалось подготовить предложения по снижению размера арендной платы.Поскольку решение о размере арендной платы должно приниматься на сессии, вопрос был внесен в повестку дня.- Мы должны установить для жилого фонда, ОСМД, гаражных товариществ максимально низкий размер арендной платы, на уровне не более 0,03% от нормативной денежной оценки земли, - отметил журналистам Владимир Буряк. - В результате она будет снижена в 100 раз. Кое-кто считает, что это нанес е т неоправданные потери городскому бюджету, но я с этой позицией полностью не согласен. Городская власть должна думать не только о наполнении бюджета, но и о простых запорожцах. Решение о снижении арендной платы подготовлено именно в интересах горожан, а значит, оно должно быть принято.В результате депутаты поддержали позицию городского головы.Остров Ленина переименовали в остров имени Сагайдачного.Выделили 267,046 тыс. грн. на приобретение оборудования в учреждениях здравоохранения и более 970 тыс. грн. для выполнения работ по капитальным ремонтам в лечебных учреждениях.Поддержали ряд петиций горожан, набравших более 750 подписей. В частности, два предложения по улучшению экологической ситуации, а также петиции по велоинфраструктуре и велотранспорту, социальному такси и мусороперерабатывающему заводу.О выделении дополнительно 3161,531 тыс. грн. на капремонт, приобретение предметов, материалов, инвентаря и оборудования для дополнительных групп в детсадах №155 и 284, а также в 63-м учебно-воспитательном комплексе.С 1 марта по 31 мая в Запорожье пройдут общественные слушания по дальнейшей судьбе памятника Ленину. Горожане смогут высказать свое мнение в письменной форме, придя в райадминистрации, а также по электронной почте.