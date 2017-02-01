Гражданина Германии, который прятался от уголовной ответственности в Запорожской области и даже успел создать семью, экстрадировали на Родину.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, запорожские полицейские задержали иностранца, который был в розыске в Германии, еще в прошлом году. Как оказалось, гражданин совершил более 10 преступлений в родной стране и сбежал в Украину. Поселился он в Запорожской области, там же и женился.
Сейчас произошла экстрадиция задержанного и его доставили в Германию.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области правоохранители незаконно удерживали мужчину.
Читайте также: Под Запорожьем минер хотел взорвать собственный дом.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, запорожские полицейские задержали иностранца, который был в розыске в Германии, еще в прошлом году. Как оказалось, гражданин совершил более 10 преступлений в родной стране и сбежал в Украину. Поселился он в Запорожской области, там же и женился.
Сейчас произошла экстрадиция задержанного и его доставили в Германию.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области правоохранители незаконно удерживали мужчину.
Читайте также: Под Запорожьем минер хотел взорвать собственный дом.
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