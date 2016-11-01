В Бердянске трое мужчин напали на водителя такси.
В курортном городке такси посреди улицы остановил мужчина. В салон машины сели трое пассажиров. Неизвестные потребовали у водителя деньги, но то сказала, что ничего отдавать не собирается. Один из них напал на водителя с кулаками и начал его избивать. Таксист пытался вызвать помощь через диспетчера, но другие пассажиры его держали. Грабители украли у водителя 1 ты. грн и сбежали. Пострадавший обратился в полицию.
Подозреваемых задержали. Ими оказались двое жителей курортного городка и один из Бердянского района. У всех грабителей уже были проблемы с законом и теперь каждому из них грозит новый срок - до 6 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье с поезда слили топливо.
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В курортном городке такси посреди улицы остановил мужчина. В салон машины сели трое пассажиров. Неизвестные потребовали у водителя деньги, но то сказала, что ничего отдавать не собирается. Один из них напал на водителя с кулаками и начал его избивать. Таксист пытался вызвать помощь через диспетчера, но другие пассажиры его держали. Грабители украли у водителя 1 ты. грн и сбежали. Пострадавший обратился в полицию.
Подозреваемых задержали. Ими оказались двое жителей курортного городка и один из Бердянского района. У всех грабителей уже были проблемы с законом и теперь каждому из них грозит новый срок - до 6 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье с поезда слили топливо.
Читайте также: Запорожец подставил своего отца.
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