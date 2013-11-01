Сообщение о страшном ДТП поступило в Запорожское отделение полиции вчера утром. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Запорожского отделения полиции, спасатели и медики.Полицейские установили, что водитель " ВАЗ-2101 " на нерегулируемом железнодорожном переезде не убедился в отсутствии препятствия и совершил столкновение с электропоездом сообщением " Запорожье-Никополь " . В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ - житель Запорожского района 1992 года рождения погиб на месте происшествия.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области