Беспечность водителя легкового автомобиля на железнодорожном переезде обернулась трагедией - "ВАЗ-2101" локомотив буквально смял, водитель автомобиля от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия. ЧП произошло возле села Новое Запорожье.
Сообщение о страшном ДТП поступило в Запорожское отделение полиции вчера утром. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Запорожского отделения полиции, спасатели и медики.
Полицейские установили, что водитель "ВАЗ-2101" на нерегулируемом железнодорожном переезде не убедился в отсутствии препятствия и совершил столкновение с электропоездом сообщением "Запорожье-Никополь". В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ - житель Запорожского района 1992 года рождения погиб на месте происшествия.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области
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