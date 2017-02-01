[b]46 выпускников Днепропетровского университета внутренних дел 28 февраля получили дипломы о высшем образовании и первые офицерские погоны, а на следующий день уже прибыли на службу в разные подС молодыми правоохранителями встретился руководитель полиции области Олег Золотоноша. Олег Викторович поздравил выпускников с окончанием университета и пожелал достойно служить на благо жителей Запорожской области, соблюдать дисциплину, принципов законности и справедливости." Впереди вас ждет много испытаний и много чему вам нужно научиться. Вы можете рассчитывать на нашу с заместителями и руководителями подразделений поддержку и помощь. Успехов вам в нелегком, но благородном и нужном деле - борьбе с преступностью на территории нашей Родины " , - отметил Олег Золотоноша.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области