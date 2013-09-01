Как рассказал на встрече с журналистами и активистами начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша, таким образом люди протестовали против отключения воды. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции.Вода в кранах жителей Люцерны и Богатырево исчезла еще 27 февраля: в этот день КП " Водоканал " произвел частичное отключение от водоснабжения потребителя - юридическое лицо КП " Водоканал – Люцерна " , в результате часть сельчан осталась без воды.- Сегодня в 8 утра люди начали ходить п пешеходному переходу, расположенному в селе Люцерна, - уточнил " Индустриалке " и.о. заместителя начальника главка Александр Панченко, выезжавший на место. - Воду отключили всем — и тем кто платит, и должникам.По словам Александра Владимировича, движение транспорта было заблокировано, но участники акции пропускали маршрутки, машины, в которых находились дети, пожилые или больные люди.На место приезжали представители районной власти, полиции, прокуратуры. В обед воду в Богатырево включили, в Люцерне она появилась позже.Как сообщила пресс-служба мэрии, в КП " Водоканал " отметили, что отключение было сделано по инициативе руководства КП " Водоканал – Люцерна " , которое надеялось таким образом мотивировать жителей села к своевременной оплате полученных услуг водоснабжения, погашению накопившейся задолженности в сумме 1 674,5 тыс. грн., которая образовалась в период с июля 2015 по декабрь 2016.В ходе переговоров между представителями КП " Водоканал " , КП " Водоканал – Люцерна " и Люцернянского сельского совета, были достигнуты договоренности по погашению имеющейся у КП " Водоканал – Люцерна " задолженности. По их итогам водоснабжение села Люцерна восстановлено в полном объеме.