Сегодня около 70 жителей Вольнянского района в течение нескольких часов блокировали движение на трассе Харьков-Симферополь, в результате чего на трассе образовалась двухкилометровая очередь из автотранспорта.
Как рассказал на встрече с журналистами и активистами начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша, таким образом люди протестовали против отключения воды. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции.
Вода в кранах жителей Люцерны и Богатырево исчезла еще 27 февраля: в этот день КП "Водоканал" произвел частичное отключение от водоснабжения потребителя - юридическое лицо КП "Водоканал – Люцерна", в результате часть сельчан осталась без воды.
- Сегодня в 8 утра люди начали ходить п пешеходному переходу, расположенному в селе Люцерна, - уточнил "Индустриалке" и.о. заместителя начальника главка Александр Панченко, выезжавший на место. - Воду отключили всем — и тем кто платит, и должникам.
По словам Александра Владимировича, движение транспорта было заблокировано, но участники акции пропускали маршрутки, машины, в которых находились дети, пожилые или больные люди.
На место приезжали представители районной власти, полиции, прокуратуры. В обед воду в Богатырево включили, в Люцерне она появилась позже.
Как сообщила пресс-служба мэрии, в КП "Водоканал" отметили, что отключение было сделано по инициативе руководства КП "Водоканал – Люцерна", которое надеялось таким образом мотивировать жителей села к своевременной оплате полученных услуг водоснабжения, погашению накопившейся задолженности в сумме 1 674,5 тыс. грн., которая образовалась в период с июля 2015 по декабрь 2016.
В ходе переговоров между представителями КП "Водоканал", КП "Водоканал – Люцерна" и Люцернянского сельского совета, были достигнуты договоренности по погашению имеющейся у КП "Водоканал – Люцерна" задолженности. По их итогам водоснабжение села Люцерна восстановлено в полном объеме.
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