Коммунальное предприятие "Козацький возик", которое, по словам губернатора Запорожской области Константина Брыля, должно было стать примером для остальных перевозчиков по качеству работы и обслуживания пассажиров, не оправдало надежд областной власти.
Коммунальное предприятие создавали, чтобы пустить в Балабино, Кушугум и Малоекатериновку комфортабельные автобусы, но, проработав несколько месяцев, стало понятно, что его директор занимается воровством.
Выяснилось, что там даже не было надлежащего автопарка, а деньги на ремонт и горючее реализовывались регулярно. В ближайшее время уже бывший руководитель предприятия предстанет перед судом за присвоение материальных средств.
Об этом председатель Запорожской ОГА Константин Брыль сообщил в эфире Громадського телебачення Запоріжжя.
- Первый блин комом, но сама идея нормальная. А человек, который виноват в том, что "Козацький возик" не заработал, в ближайшее время предстанет перед судом, - заявил губернатор. - Мы заметили, что что-то идет не так, когда с маршрута сдавалось по 300 гривен, вместо, как минимум тысячи. Именно из-за ненадлежащего контролирования деятельности КП я уволил своего заместителя Бориса Борисова, который занимался вопросами развития АПК, промышленности и транспорта. Он, возможно, тоже что-то имел в этом деле.
Вместе с тем, общественная активистка Ирина Лех в эфире того же Громадського ТБ Запоріжжя заявила, что все действия руководства КП не могли быть не согласованы лично с губернатором.
По словам Ирины Лех, не случайными были и проверки предприятия "Козацький возик", во время которых обнаружили массу нарушений. По мнению активистки, это все было согласовано напрямую с губернатором.
- Так как эта информация засекречена, как все то, что делает Брыль, видимо, привыкший работать в подобных органах, забывая о том, что на сегодня он публичный человек, я не могу сказать официально информацию. Но из наших источников информация такая: тот человек, которого на руководство "Козацького возика" пролоббировал Самардак не подходил Брылю. Ему нужно было его убрать и заменить своим, поэтому были инициированы эти проверки. Там и 200 тысяч неизвестно куда делось, и тендерные закупки топлива, и аренда машин на самом деле совсем не там и не тех. Эти действия не могли быть не согласованы с Брылем, как с автором этого проекта.
Как писала "Индустриалка", Запорожский губернатор хочет взять себе еще одного зама
Коммунальное предприятие создавали, чтобы пустить в Балабино, Кушугум и Малоекатериновку комфортабельные автобусы, но, проработав несколько месяцев, стало понятно, что его директор занимается воровством.
Выяснилось, что там даже не было надлежащего автопарка, а деньги на ремонт и горючее реализовывались регулярно. В ближайшее время уже бывший руководитель предприятия предстанет перед судом за присвоение материальных средств.
Об этом председатель Запорожской ОГА Константин Брыль сообщил в эфире Громадського телебачення Запоріжжя.
- Первый блин комом, но сама идея нормальная. А человек, который виноват в том, что "Козацький возик" не заработал, в ближайшее время предстанет перед судом, - заявил губернатор. - Мы заметили, что что-то идет не так, когда с маршрута сдавалось по 300 гривен, вместо, как минимум тысячи. Именно из-за ненадлежащего контролирования деятельности КП я уволил своего заместителя Бориса Борисова, который занимался вопросами развития АПК, промышленности и транспорта. Он, возможно, тоже что-то имел в этом деле.
Вместе с тем, общественная активистка Ирина Лех в эфире того же Громадського ТБ Запоріжжя заявила, что все действия руководства КП не могли быть не согласованы лично с губернатором.
По словам Ирины Лех, не случайными были и проверки предприятия "Козацький возик", во время которых обнаружили массу нарушений. По мнению активистки, это все было согласовано напрямую с губернатором.
- Так как эта информация засекречена, как все то, что делает Брыль, видимо, привыкший работать в подобных органах, забывая о том, что на сегодня он публичный человек, я не могу сказать официально информацию. Но из наших источников информация такая: тот человек, которого на руководство "Козацького возика" пролоббировал Самардак не подходил Брылю. Ему нужно было его убрать и заменить своим, поэтому были инициированы эти проверки. Там и 200 тысяч неизвестно куда делось, и тендерные закупки топлива, и аренда машин на самом деле совсем не там и не тех. Эти действия не могли быть не согласованы с Брылем, как с автором этого проекта.
Как писала "Индустриалка", Запорожский губернатор хочет взять себе еще одного зама
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