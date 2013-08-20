Запорожские волонтеры обвиняют Минсоцполитики Украине в саботаже. Речь идет об оформлении волонтерских грузов и автомобилей для АТО. Из-за этого саботажа волонтерские "скорые" и другие гуманитарные грузы месяцами стоят на таможне в ожидании разрешительных документов.
По словам волонтера организации "Объединение волонтеров Запорожья" Василия Мезенцова, затягивание терминов признания грузов гуманитарными для АТО носит систематический характер. Не влияет на этот процесс даже обострение ситуации в зоне АТО.
- Семь из десяти машин, которыми эвакуировали военных из Авдеевского и Марьинского направления — это машины, которые в АТО передали волонтеры. При том, что техники на фронте не хватает просто критически, бюрократическая процедура признания грузов "гуманитарными" занимает 2-3 месяца, - сказал Василий Мезенцов. - Особенно после обострения на Светлодарской дуге в декабре прошлого года и февральских событий в районе Авдеевки и Крымского очень не хватает маневренных автомобилей для выполнения задач нашей разведки и конечно же "скорых" для эвакуации раненных как среди военных, так и местного населения. Поэтому от скорости оформления разрешительных документов зависит, как быстро уже оплаченные автомобили поедут на фронт спасать жизни и помогать держать оборону.
Сейчас в складе стоит большой автономный американский военный прачечный передвижной комплекс, он сейчас очень актуален, ведь сошел снег и в АТО сейчас страшная грязь.
Вместе с этим комплектом шли медицинские расходники — маски, респираторы, халаты — но на заседании комиссии в Минсоцполитики от меня потребовали обоснование, кому и зачем нужны эти маски. Ладно, доработал, объяснил.
Прошло две недели, я захожу на их сайт и вижу, что мы не выполнили это замечание. И никаких разъяснений от них не добьешься.
Волонтеры считают, что суть проблемы состоит в искусственных преградах, которые создает рабочая группа по вопросам гуманитарной помощи при Министерстве социальной политики. Кроме того, в Минсоцполитики на сегодня не разработали единого и полного перечня документов для признания грузов гуманитарной помощью.
На сайте Министерства опубликован лишь рекомендательный перечень таких документов, да и он постоянно меняется, поэтому все решается в "ручном режиме" и приводит к тому, что чиновники принимают решения выборочно и субъективно. Отсутствие четкого перечня необходимых документов создает основу для коррупции и злоупотребления чиновниками.
Запорожские волонтеры говорят прямо, что Министерство соцполитики открыто препятствует доставке гуманитарных грузов военным, а также вынужденным переселенцам. И речь идет не только об автомобилях, но также других гуманитарных грузах: одежде, предметах медицинского назначения и пр.
- Грузы, которые приходят к нам, почему-то месяцами простаивают в складах. Нам приходится оплачивать аренду складов, хотя эти средства мы можем направить на покупку продуктов питания, медикаментов и так далее, - рассказал директор общественной организации "Городской центр помощи" Дмитрий Матюхин. - Грузы перестают быть актуальными, ведь если мы получили теплую одежду в январе, то в феврале могли бы ее уже раздать людям, но она лежит до марта. Нам придется в таком случае арендовать склады до следующей зимы?
Я недавно вернулся из рабочей поездки в Вашингтон, где был в составе украинской делегации. Отношения с нашими международными партнерами становятся натянутыми, ведь они не понимают, почему они должны тратить на Украину уйму средств и времени, собирать эти гуманитарные грузы. Они видят, что грузы не признаются гуманитарными, а значит страна в них не нуждается. Нам приходится уговаривать наших международных партнеров все-таки не оставлять Украину без помощи.
Уже два месяца у нас стоит груз от немецкой больницы с медицинским оборудованием для ФАПов и амбулаторий Запорожского района. Это оборудование уже давно могло бы применяться для оказания медицинской помощи сельскому населению района, но до сих пор нет признания этого груза гуманитарным. Это уже просто крик нашей души!
Организация занимается волонтерсвом по всей Украине. Волонтеры отправляют грузы как в зону АТО, так и стационарно выдают на территории Запорожской области. Председатель правления "Городского центра помощи" Татьяна Сулима рассказала, что организация работает с мая 2014 года. Филиалы работают в Запорожье, Марьинке, Красногоровке. Авдеевке, Мирнограде и Бердянске.
- Мы не можем нормально и спокойно растаможить ни одного груза, потому что каждый груз нам тормозят и заставляют нас доработать документы. В этот раз мы предоставили все возможные документы, которые только могут быть, но нам сказали предоставить подробные данные всех, кому мы оказываем помощь. Но надо понимать, что это паспортные данные, которые мы не имеем права передавать. У нас только в базе по Запорожской области больше 30 тысяч человек, которых мы обслуживали. Предоставить все в письменном виде мы, во-первых, не имеем права, во-вторых, это просто нереально.
Каждый груз должен подаваться в отдельности, за каждым разом мы должны предоставлять одни и те же документы. Что нам делать дальше, мы просто не знаем. Мы считаем, что просто система осталась такой же. Да и работают там те же люди, что и раньше, потому что ничего не меняется.
Запорожские волонтеры подготовили соответствующее обращение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
Они требуют уже на ближайшем заседании Кабмина утвердить четкий перечень документов, который должен подаваться общественными организациями для определения груза гуманитарным, а также установить срок рассмотрения этих документов не более 7 дней.
Волонтеры также предлагают создать электронный реестр гуманитарной помощи, своеобразное Prozorro, где можно будет подавать документы и отслеживать весь процесс принятия министерством решений касательно завоза и распределения гуманитарной помощи, а также открыть разрешительный центр по принципу "единого окна", где оформление гуманитарных грузов будет происходить быстро, прозрачно и без ненужных контактов с органами власти.
Фото автора.
По словам волонтера организации "Объединение волонтеров Запорожья" Василия Мезенцова, затягивание терминов признания грузов гуманитарными для АТО носит систематический характер. Не влияет на этот процесс даже обострение ситуации в зоне АТО.
- Семь из десяти машин, которыми эвакуировали военных из Авдеевского и Марьинского направления — это машины, которые в АТО передали волонтеры. При том, что техники на фронте не хватает просто критически, бюрократическая процедура признания грузов "гуманитарными" занимает 2-3 месяца, - сказал Василий Мезенцов. - Особенно после обострения на Светлодарской дуге в декабре прошлого года и февральских событий в районе Авдеевки и Крымского очень не хватает маневренных автомобилей для выполнения задач нашей разведки и конечно же "скорых" для эвакуации раненных как среди военных, так и местного населения. Поэтому от скорости оформления разрешительных документов зависит, как быстро уже оплаченные автомобили поедут на фронт спасать жизни и помогать держать оборону.
Сейчас в складе стоит большой автономный американский военный прачечный передвижной комплекс, он сейчас очень актуален, ведь сошел снег и в АТО сейчас страшная грязь.
Вместе с этим комплектом шли медицинские расходники — маски, респираторы, халаты — но на заседании комиссии в Минсоцполитики от меня потребовали обоснование, кому и зачем нужны эти маски. Ладно, доработал, объяснил.
Прошло две недели, я захожу на их сайт и вижу, что мы не выполнили это замечание. И никаких разъяснений от них не добьешься.
Волонтеры считают, что суть проблемы состоит в искусственных преградах, которые создает рабочая группа по вопросам гуманитарной помощи при Министерстве социальной политики. Кроме того, в Минсоцполитики на сегодня не разработали единого и полного перечня документов для признания грузов гуманитарной помощью.
На сайте Министерства опубликован лишь рекомендательный перечень таких документов, да и он постоянно меняется, поэтому все решается в "ручном режиме" и приводит к тому, что чиновники принимают решения выборочно и субъективно. Отсутствие четкого перечня необходимых документов создает основу для коррупции и злоупотребления чиновниками.
Запорожские волонтеры говорят прямо, что Министерство соцполитики открыто препятствует доставке гуманитарных грузов военным, а также вынужденным переселенцам. И речь идет не только об автомобилях, но также других гуманитарных грузах: одежде, предметах медицинского назначения и пр.
- Грузы, которые приходят к нам, почему-то месяцами простаивают в складах. Нам приходится оплачивать аренду складов, хотя эти средства мы можем направить на покупку продуктов питания, медикаментов и так далее, - рассказал директор общественной организации "Городской центр помощи" Дмитрий Матюхин. - Грузы перестают быть актуальными, ведь если мы получили теплую одежду в январе, то в феврале могли бы ее уже раздать людям, но она лежит до марта. Нам придется в таком случае арендовать склады до следующей зимы?
Я недавно вернулся из рабочей поездки в Вашингтон, где был в составе украинской делегации. Отношения с нашими международными партнерами становятся натянутыми, ведь они не понимают, почему они должны тратить на Украину уйму средств и времени, собирать эти гуманитарные грузы. Они видят, что грузы не признаются гуманитарными, а значит страна в них не нуждается. Нам приходится уговаривать наших международных партнеров все-таки не оставлять Украину без помощи.
Уже два месяца у нас стоит груз от немецкой больницы с медицинским оборудованием для ФАПов и амбулаторий Запорожского района. Это оборудование уже давно могло бы применяться для оказания медицинской помощи сельскому населению района, но до сих пор нет признания этого груза гуманитарным. Это уже просто крик нашей души!
Организация занимается волонтерсвом по всей Украине. Волонтеры отправляют грузы как в зону АТО, так и стационарно выдают на территории Запорожской области. Председатель правления "Городского центра помощи" Татьяна Сулима рассказала, что организация работает с мая 2014 года. Филиалы работают в Запорожье, Марьинке, Красногоровке. Авдеевке, Мирнограде и Бердянске.
- Мы не можем нормально и спокойно растаможить ни одного груза, потому что каждый груз нам тормозят и заставляют нас доработать документы. В этот раз мы предоставили все возможные документы, которые только могут быть, но нам сказали предоставить подробные данные всех, кому мы оказываем помощь. Но надо понимать, что это паспортные данные, которые мы не имеем права передавать. У нас только в базе по Запорожской области больше 30 тысяч человек, которых мы обслуживали. Предоставить все в письменном виде мы, во-первых, не имеем права, во-вторых, это просто нереально.
Каждый груз должен подаваться в отдельности, за каждым разом мы должны предоставлять одни и те же документы. Что нам делать дальше, мы просто не знаем. Мы считаем, что просто система осталась такой же. Да и работают там те же люди, что и раньше, потому что ничего не меняется.
Запорожские волонтеры подготовили соответствующее обращение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
Они требуют уже на ближайшем заседании Кабмина утвердить четкий перечень документов, который должен подаваться общественными организациями для определения груза гуманитарным, а также установить срок рассмотрения этих документов не более 7 дней.
Волонтеры также предлагают создать электронный реестр гуманитарной помощи, своеобразное Prozorro, где можно будет подавать документы и отслеживать весь процесс принятия министерством решений касательно завоза и распределения гуманитарной помощи, а также открыть разрешительный центр по принципу "единого окна", где оформление гуманитарных грузов будет происходить быстро, прозрачно и без ненужных контактов с органами власти.
Фото автора.
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