У председателя Запорожской облгосадминистрации может появиться новый заместитель.
Об этом Константин Брыль заявил в эфире Громадського ТБ Запоріжжя: "В связи с тем, что у нас Запорожская область приграничная и очень большой объем работы с Фондом обороны, у нас 39 воинских частей".
В качестве кандидата на пост губернатор назвал экс-главу УСБУ в Запорожской области Александра Шмитько.
- Его патриотический настрой и профессиональные составляющие как раз для этой должности, - подчеркнул Константин Брыль.
Как писала "Индустриалка", вечный стажер запорожского губернатора возглавил УКС.
Об этом Константин Брыль заявил в эфире Громадського ТБ Запоріжжя: "В связи с тем, что у нас Запорожская область приграничная и очень большой объем работы с Фондом обороны, у нас 39 воинских частей".
В качестве кандидата на пост губернатор назвал экс-главу УСБУ в Запорожской области Александра Шмитько.
- Его патриотический настрой и профессиональные составляющие как раз для этой должности, - подчеркнул Константин Брыль.
Как писала "Индустриалка", вечный стажер запорожского губернатора возглавил УКС.
- Просмотров: 200
Похожие новости