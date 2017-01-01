В Васильевском районе любители зимней рыбалки попали в опасную ситуацию на льду, который начал таять.
Спасатели уже предупреждали, что толщина льда на Днепре и Каховском водохранилище - критическая. Но люди, рискуя здоровьем и жизнью, выходят на лед порыбачить.
Рыбаки оказались в 200 и 400 метрах от берега. Самостоятельно вернуться на берег мужчины не смогли. Пришлось вызывать спасателей. Бойцы ГСЧС на катере доставили семерых рыбаков на берег. К счастью, никто не пострадал. Спасатели также проверили, чтобы на льду больше никого не было, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области спасатели пошли на лед к рыбакам.
Читайте также: В Запорожской области спасали любителя зимней рыбалки.
Спасатели уже предупреждали, что толщина льда на Днепре и Каховском водохранилище - критическая. Но люди, рискуя здоровьем и жизнью, выходят на лед порыбачить.
Рыбаки оказались в 200 и 400 метрах от берега. Самостоятельно вернуться на берег мужчины не смогли. Пришлось вызывать спасателей. Бойцы ГСЧС на катере доставили семерых рыбаков на берег. К счастью, никто не пострадал. Спасатели также проверили, чтобы на льду больше никого не было, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области спасатели пошли на лед к рыбакам.
Читайте также: В Запорожской области спасали любителя зимней рыбалки.
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