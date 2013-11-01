В этом году запорожские правоохранители активно взялись за игровой бизнес и незаконные пункты приема металлолома.
Результат широкомасштабной операции, в которой участвовали сотрудники Управлений защиты экономики Запорожской и Днепропетровской областей (из Днепра приезжали 100 полицейских), а также прокуратуры Запорожской области, впечатляет: 60 обысков, ликвидировано 39 игровых заведений: 33- в Запорожье, 4 — в Энергодаре и 2 — в Днепрорудном, изъято 586 игровых автоматов на общую сумму 1 млн. 200 тыс. грн.
Такие цифры привел журналистам и активистам привел начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.
Достижения, понятное дело, есть и в борьбе с незаконными пунктами приема металла. Кстати, после общения с сотрудниками полиции, как рассказал Олег Викторович, некоторые владельцы сами закрыли свои пункты, часть пришлось закрывать как незаконные стражам правопорядка.
Что не замедлило сказаться на показателях — если раньше в день по области регистрировалось 15 заявлений о кражах кабелей, люков, оградок и т. п., то после закрытия только части пунктов приема — прекратили свою деятельность 184 - количество заявлений уменьшилось до шести.
Результат широкомасштабной операции, в которой участвовали сотрудники Управлений защиты экономики Запорожской и Днепропетровской областей (из Днепра приезжали 100 полицейских), а также прокуратуры Запорожской области, впечатляет: 60 обысков, ликвидировано 39 игровых заведений: 33- в Запорожье, 4 — в Энергодаре и 2 — в Днепрорудном, изъято 586 игровых автоматов на общую сумму 1 млн. 200 тыс. грн.
Такие цифры привел журналистам и активистам привел начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.
Достижения, понятное дело, есть и в борьбе с незаконными пунктами приема металла. Кстати, после общения с сотрудниками полиции, как рассказал Олег Викторович, некоторые владельцы сами закрыли свои пункты, часть пришлось закрывать как незаконные стражам правопорядка.
Что не замедлило сказаться на показателях — если раньше в день по области регистрировалось 15 заявлений о кражах кабелей, люков, оградок и т. п., то после закрытия только части пунктов приема — прекратили свою деятельность 184 - количество заявлений уменьшилось до шести.
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