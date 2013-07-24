Одним из приоритетов в работе запорожских полицейских начальник главка Олег Золотоноша назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Причем акцент службам, по его словам, сделан на выявлении наркосбытчиков, а не наркозависимых лиц, которые являются больными людьми.
Как рассказал Олег Золотоноша сегодня на встрече с журналистами и активистами, результат есть: значительно увеличилось количество задокументированных фактов сбыта наркотиков - с 29 в январе-феврале прошлого года до 44.
Да и по изъятому "товару" есть чем похвастаться: около 50 кг наркотических веществ — это гашиш, метадон, опий, марихуана. Одни 3 кило кокаина и героина чего стоят! По ценам черного рынка это, на секундочку, около 16 млн. гривен. А всего изъятое тянет на 20 млн гривен.
Кстати, по изъятию наркотиков область занимает первое место в Украине. "3 килограмма кокаина - это не канабис в пакете найти!", - комментирует Олег Золотоноша.
По его словам, правоохранители изучают рынок наркооборота - берут количество наркозависимых лиц, суточную зону потребления и просчитывают, сколько изымают наркотических средств, а сколько еще остается в обращении.
Фото: Александр Прилепа
Как рассказал Олег Золотоноша сегодня на встрече с журналистами и активистами, результат есть: значительно увеличилось количество задокументированных фактов сбыта наркотиков - с 29 в январе-феврале прошлого года до 44.
Да и по изъятому "товару" есть чем похвастаться: около 50 кг наркотических веществ — это гашиш, метадон, опий, марихуана. Одни 3 кило кокаина и героина чего стоят! По ценам черного рынка это, на секундочку, около 16 млн. гривен. А всего изъятое тянет на 20 млн гривен.
Кстати, по изъятию наркотиков область занимает первое место в Украине. "3 килограмма кокаина - это не канабис в пакете найти!", - комментирует Олег Золотоноша.
По его словам, правоохранители изучают рынок наркооборота - берут количество наркозависимых лиц, суточную зону потребления и просчитывают, сколько изымают наркотических средств, а сколько еще остается в обращении.
Фото: Александр Прилепа
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