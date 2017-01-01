Как рассказал журналистам и общественным активистам начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, в 2017 году наметилась положительная тенденция: по итогам двух месяцев этот показатель составил 42 преступления на 10000 населения против 52,8 в январе-феврале 2016 года.Об этом достижении запорожских правоохранителей Олег Викторович говорил очень осторожно, даже не указав, какое же место в итоге занимает наш регион в масштабах страны. Правда, на настойчивый вопрос " Индустриалки " все же признался, что Запорожская область опустилась на третье место. Лидеров рейтинга, занимающих первые две позиции, начальник запорожского главка называть не стал - " чтобы их не обидеть " .По словам Олега Золотоноши, в области с начала года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество тяжких преступлений — в частности, разбоев, грабежей, краж, угонов автотранспорта, мошенничеств, ДТП со смертельным исходом.А вот раскрываемость преступлений, наоборот, увеличилась, этот показатель в области даже лучше чем в среднем по Украине.- С начала года в области произошло 22 умышленных убийства, из которых раскрыты 21, что составляет 95 %, - сообщил Олег Золотоноша. - Одно нераскрыто, но оперативные службы работают, есть подозреваемый. Есть положительная тенденция к раскрытию этого убийства.По другим видам преступлений картина раскрываемости такая: разбой — 58%, грабежи — 33%, кражи — 20%, незаконное завладение транспортом — 33% (в среднем по Украине — 25%).Среди достижений правоохранителей Олег Золотоноша назвал также задержание и арест двух вымогателей в Васильевском районе, которые занимались незаконным " промыслом " с 2013 года. Еще двое их этой группировки объявлены в розыск. Прекращена деятельность двух групп автоугонщиков (им вменяется 20 эпизодов), четырех группировок, совершавших квартирные кражи.- Исходя из того количества личного состава, который мы имеем, поверьте, нагрузка у них выше чем в любой другой области, - констатировал Олег Викторович.Значительный некомплект кадров возник, в частности, вследствие реформирования этой правоохранительной структуры: часть сотрудников ушла по разным причинам, а заменить их некем, потому что по закону на службу в полицию принимают только по конкурсу. Сейчас вот заканчивается конкурс на должности следователей и оперуполномоченных, но на рабочих местах победители конкурса (всего их должно быть 70 человек) появятся нескоро: еще 4 месяца продлится учеба.Достижения в борьбе с преступностью Олег Золотоноша объяснил слаженной работой полиции и прокуратуры, а также тем, что суды вовремя рассматривают их представления и принимают решения по мере пресечения (из 148 задержанных 141 был арестован). И системностью в работе.- Это результат работы всего коллектива, у меня мнение о коллективе сформировалось, - отметил Олег Золотоноша и добавил: - Если критика будет обоснованной в отношении сотрудников, будем разбираться. Где критика необоснованная — никого в обиду не дам!После окончания отчета свои вопросы начальнику главка могли задать не только журналисты, но и общественные активисты.Фото: Александр Прилепа