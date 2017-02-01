В Шевченковском районе Запорожья маршрутка наехала на пешехода.
42-летнего мужчину сбили напротив супермаркета.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и раной лба.
Известно, что пешеход был пьян.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила сразу двоих человек.
Читайте также: В Запорожье машина сбила ребенка.
42-летнего мужчину сбили напротив супермаркета.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и раной лба.
Известно, что пешеход был пьян.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила сразу двоих человек.
Читайте также: В Запорожье машина сбила ребенка.
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